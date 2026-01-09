Tragedia en Tlalpan: Deportivo termina en vías del Tren Ligero y muere el conductor

La madrugada de este viernes 9 de enero de 2026 se tiñó de rojo en la alcaldía Coyoacán , CDMX. El exceso de velocidad y la pérdida de control de un automóvil deportivo derivaron en un fatal accidente sobre la Calzada de Tlalpan, que dejó un saldo de una persona fallecida, un herido de gravedad y afectaciones importantes en el servicio del Tren Ligero.

El siniestro ocurrió en la intersección con la avenida División del Norte y Calle 4, a la altura de la colonia Espartaco. El vehículo involucrado, un Chevrolet Camaro color blanco con franjas negras, se impactó violentamente contra un poste de concreto para finalmente quedar "montado" sobre el muro de contención de las vías férreas.

¿Cómo fue el choque de Tlalpan hoy? Copiloto murió

La fuerza del impacto destrozó la carrocería del deportivo. Equipos de emergencia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para liberar a los ocupantes. Lamentablemente, confirmaron que una de las personas que viajaba en el auto murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Por otro lado, otro hombre de aproximadamente 30 años de edad logró ser rescatado con vida. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital General de Xoco para recibir atención especializada.

Tragedia en Tlalpan, #CDMX | Auto deportivo se estrella contra poste y vías del #TrenLigero



Un auto deportivo terminó destrozado tras chocar contra un poste y quedar volcado sobre el muro de las vías del Tren Ligero. 🚧



Lamentablemente, el fuerte impacto dejó una persona…

Caos en el Tren Ligero: Activaron RTP

El accidente obligó a la suspensión provisional del servicio del Tren Ligero en el tramo afectado, específicamente en la estación Nezahualpilli, lo que complicó el traslado de miles de usuarios que se dirigían a sus trabajos esta mañana.

Para mitigar la afectación, las autoridades de movilidad desplegaron un operativo emergente con 20 unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales cubren el circuito de la ruta Azteca-Taxqueña para apoyar a los pasajeros varados.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) trabajaron en la zona para el levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad siniestrada, mientras bomberos realizaban la limpieza de combustible para evitar riesgos adicionales.

