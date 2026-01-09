Brutal explosión en Paseos de Taxqueña, CDMX: Acumulación de gas deja edificio en ruinas

Una situación de alerta máxima se registra en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX). El motivo es una fuerte explosión al interior de un edificio y que provocó el desalojo de al menos otros cinco inmuebles cercanos debido a la intensidad de la onda expansiva.

¿Qué pasó en Paseos de Taxqueña, Coyoacán?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión pudo deberse a una fuga y acumulación de gas en el tercer nivel del edificio, el cual quedó con la estructura expuesta y que ya fue desalojado en su totalidad para la respectiva revisión por parte de elementos de Protección Civil.

Al momento, tenemos el reporte de al menos cinco personas lesionadas, de las cuales dos ya fueron trasladadas a un hospital debido a la gravedad de las heridas. El número total de personas heridas está por confirmar.

En el lugar se encuentran elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y policías de la CDMX; así como ambulancias de distintas corporaciones.

#CDMX | Se reporta explosión en colonia Paseos de Taxqueña, hay movilización en Paseo de los Cipreses. Presuntamente fue por una explosión de gas.



Información en desarrollo pic.twitter.com/MDnBn0OkGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 9, 2026

La titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua, arribó a la calle Paseo de los Naranjos, col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, en dónde se registró una explosión para coordinar los trabajos de los equipos de emergencias.



Permite el paso a vehículos de oficiales.… pic.twitter.com/tM4j4vnCSi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

De manera concreta, el accidente doméstico ocurrió en el cruce de las calles Cipreses y Naranjos, una zona residencial con varios edificios y casas a la redonda. El estallido fue tan fuerte que dejó la cristalería rota en al menos otros cinco edificios, los cuales ya fueron desalojados para revisión estructural.

Protección civil confirma explosión de gas en Coyoacán

A través de sus canales oficiales, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Urzua Venegas, confirmó que esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas.

En el lugar se encuentran equipos de atención de emergencias, quienes están trabajando en el lugar.

Nos encontramos en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Cipreses, Paseos de Taxqueña @Alcaldia_Coy, en donde esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas. Equipos de atención de emergencias trabajamos en el lugar.



Continuaremos informando. pic.twitter.com/OtYp7dtDAA — urzua_venegas (@VenegasUrzua) January 9, 2026

#PrecauciónVial | Continúa labor de servicios de emergencia en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, col. Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán. #AlternativaVial Av. Río Churubusco y Paseo de la Hacienda. pic.twitter.com/SxUm5P74ch — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 9, 2026

Impresionante deflagración por acumulación de gas en un edificio en Paseos de Taxqueña con daños materiales en los departamentos. Servicios de emergencia al lugar. @lopezdoriga pic.twitter.com/bpyBJP7aDq — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) January 9, 2026

