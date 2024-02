Accidente en Tulum: ¿Quiénes son los dos argentinos sobrevivientes? Empeora el estado de salud de una

La tarde del domingo un fuerte accidente en Tulum, Quintana Roo, dejó un saldo de seis muertos y dos heridos. Una camioneta chocó contra una van sobre la carretera Tulum - Playa del Carmen.

La Fiscalía de Quintana Roo informó que en una camioneta Suzuki Ertiga viajaban siete argentinos, quienes regresaban de Belice, luego de realizar trámites para renovar su estadía en México.

La camioneta era conducida por Maximiliano Nicolás Laviano, de 25 años, y en ella viajaban Vanesa Paola Silva Díaz, de 38 años; Gerónimo Amengual, de 32 años; Hernán Ezequiel Sibella, de 35 años, y Nahuel Alejandro López, de 26 años. Además de Yamil Lucas Figallo, de 25 años, y Micaela Pipe Menjer, de 23 años.

Maximiliano Nicolás Laviano, Vanesa Paola Silva Díaz, Gerónimo Amengual y Nahuel López. (De izquierda a derecha) | Tomadas de Instagram

De acuerdo con los peritajes que realizó la Fiscalía y que dio a conocer ayer miércoles, Maximiliano iba a exceso de velocidad mientras el pavimento estaba mojado debido a que había llovido constantemente en varias partes del estado.

“El peritaje indica que hubo falta de precaución, por parte Maximiliano Nicolás”, señaló la Fiscalía. Después explicó que el conductor “perdió el control de la unidad al salir de una curva y chocar la rueda delantera izquierda con la banqueta del camellón central de la carretera, por lo que dio un giro en el aire e invadió el carril de contraflujo, de norte a sur, impactando a la unidad Nissan tipo Urvan”.

El conductor de la van, de la empresa eTransfer, fue identificado como Freddy Omar Quijano Carrillo, de 32 años, originario de Quintana Roo. Estaba estacionado porque se detuvo a desayunar.

Freddy Omar Quijano Carrillo.

Cinco argentinos y el chofer de la van murieron, mientras que otros dos argentinos resultaron lesionados. En redes sociales circularon videos donde se ve a los jóvenes prensados en el vehículo implorando ayuda. Se sabe que los bomberos pudieron sacarlos luego de tres horas de trabajos.

Los dos sobrevivientes del accidente en Tulum fueron identificados como Yamil Lucas Figallo y Micaela Pipe Menjer.

¿Qué se sabe de los dos sobrevivientes del choque en Playa del Carmen?

Yamil Lucas Figallo tiene 25 años. Es modelo, entrenador y técnico en preparación física y musculación deportiva. En su cuenta de Instagram sube fotos de sus dietas, viajes, conciertos y aventuras.

El martes, dos días después del accidente en la carretera Tulum - Playa del Carmen, publicó un conmovedor mensaje. En él, describió su estado de salud y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Yamil Lucas Figallo tiene 25 años. | Instagram @ lucas.yf

“Les voy a contar un poco cómo estoy. Tengo 9 fracturas: 6 en las costillas y 3 en vértebras de la columna. Me siguen haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes”, escribió.

En su mensaje también publicó lo siguiente: “No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir. Quiero darle desde mi lugar mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la familia del chofer de la van. Que el universo los tenga en su gloria a todos”.

¿Quién es Micaela, la otra argentina que sobrevivió a accidente en Tulum?

La Fiscalía de Quintana Roo y la prensa han manejado los nombres de Micaela Pipe Menjer y Micaela Papiermeister. Tiene 23 años y es fotógrafa. Apenas tenía tres meses viviendo en México. Mezclaba la fotografía con trabajos de recepcionista.

Aunque sobrevivió, su estado de salud se ha reportado como grave desde el día del accidente, por lo que permanece internada en el Hospital General de Playa del Carmen. Es originaria de Berazategui, uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires.

Su papá Martín Quiroga a dicho a la prensa que no saben cuánto tiempo estará internada. Le preocupa el costo hospitalario, por lo que abrió una caja de ahorro para recibir apoyo de la gente. También han solicitado a donadores de sangre.

De acuerdo con su padre, la joven tiene el brazo roto y fracturas en tres vértebras cervicales y en el fémur izquierdo. En su cuenta de Instagram, Yamil Lucas Figallo publicó que el estado de salud de Mica se había complicado.

El papá de Mica pidió apoyo a las personas para pagar los gastos del hospital donde está internada desde el domingo. | Facebook

“Se complicó la situación de Mica. Les pido por favor a todos. Una cadena de oración por ella. En lo que cada uno crea para ayudarla a salir de esto”, dijo.