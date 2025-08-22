Accidente de autobús en Pembroke, Nueva York, deja varios muertos y heridos, ¿qué ocurrió?

Un trágico accidente de autobús en la carretera interestatal 90, en el tramo este entre las salidas 48A y 49 en la ciudad de Pembroke, condado de Genesee, en Nueva York, ha dejado un saldo lamentable de varias muertes y un gran número de heridos.

PEMBROKE: MCI Incident for up to 52 patients on the NYS Thruway at MM 403.9. Tour bus rollover with ejection and entrapment. Multiple agencies, multiple mercy flight helicopters deployed. — Genesee Co Fire Wire (@gcnyfirewire) August 22, 2025

¿Qué ocurrió en el accidente de un autobús en Pembroke, Nueva York?

Según los primeros informes, el autobús turístico, que transportaba a 52 personas, incluido el conductor, se dirigía de regreso a la ciudad de Nueva York después de una visita a las Cataratas del Niágara. Testigos describieron cómo el vehículo perdió el control, impactando contra la mediana para luego cruzar hacia el arcén sur y finalmente volcar. Esto ocurrió cerca de las 10:30 horas de la mañana, tiempo centro de Estados Unidos.

Personal de emergencia, incluyendo la Policía Estatal, equipos de emergencia locales y varios helicópteros médicos, se encuentran en el lugar para atender a las personas heridas y también para trasladar a las víctimas a los hospitales cercanos.

Update from @nyspolice: https://t.co/9kP2sca9oW



I-90 remains closed in both directions between exit 48A (Pembroke) and exit 49 (Depew). — New York State Thruway Authority (@NYSThruway) August 22, 2025

*Información en desarrollo