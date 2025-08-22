Accidente de autobús en Pembroke, Nueva York, deja varios muertos y heridos, ¿qué ocurrió?
Un viaje de las Cataratas del Niágara a Nueva York terminó en tragedia; esto se sabe del accidente donde un autobús con más de 50 pasajeros a bordo se volcó.
Un trágico accidente de autobús en la carretera interestatal 90, en el tramo este entre las salidas 48A y 49 en la ciudad de Pembroke, condado de Genesee, en Nueva York, ha dejado un saldo lamentable de varias muertes y un gran número de heridos.
PEMBROKE: MCI Incident for up to 52 patients on the NYS Thruway at MM 403.9. Tour bus rollover with ejection and entrapment. Multiple agencies, multiple mercy flight helicopters deployed.
¿Qué ocurrió en el accidente de un autobús en Pembroke, Nueva York?
Según los primeros informes, el autobús turístico, que transportaba a 52 personas, incluido el conductor, se dirigía de regreso a la ciudad de Nueva York después de una visita a las Cataratas del Niágara. Testigos describieron cómo el vehículo perdió el control, impactando contra la mediana para luego cruzar hacia el arcén sur y finalmente volcar. Esto ocurrió cerca de las 10:30 horas de la mañana, tiempo centro de Estados Unidos.
Personal de emergencia, incluyendo la Policía Estatal, equipos de emergencia locales y varios helicópteros médicos, se encuentran en el lugar para atender a las personas heridas y también para trasladar a las víctimas a los hospitales cercanos.
I-90 remains closed in both directions between exit 48A (Pembroke) and exit 49 (Depew).
I-90 remains closed in both directions between exit 48A (Pembroke) and exit 49 (Depew).
*Información en desarrollo