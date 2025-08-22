Logo InklusionSitio accesible
Accidente de autobús en Pembroke, Nueva York, deja varios muertos y heridos, ¿qué ocurrió?

Un viaje de las Cataratas del Niágara a Nueva York terminó en tragedia; esto se sabe del accidente donde un autobús con más de 50 pasajeros a bordo se volcó.

Accidente de autobús en Pembroke, Nueva York.
Escrito por: América López
Un trágico accidente de autobús en la carretera interestatal 90, en el tramo este entre las salidas 48A y 49 en la ciudad de Pembroke, condado de Genesee, en Nueva York, ha dejado un saldo lamentable de varias muertes y un gran número de heridos.

¿Qué ocurrió en el accidente de un autobús en Pembroke, Nueva York?

Según los primeros informes, el autobús turístico, que transportaba a 52 personas, incluido el conductor, se dirigía de regreso a la ciudad de Nueva York después de una visita a las Cataratas del Niágara. Testigos describieron cómo el vehículo perdió el control, impactando contra la mediana para luego cruzar hacia el arcén sur y finalmente volcar. Esto ocurrió cerca de las 10:30 horas de la mañana, tiempo centro de Estados Unidos.

Personal de emergencia, incluyendo la Policía Estatal, equipos de emergencia locales y varios helicópteros médicos, se encuentran en el lugar para atender a las personas heridas y también para trasladar a las víctimas a los hospitales cercanos.

*Información en desarrollo

