¿Tu visa americana sigue vigente? Así puedes verificar su estatus en el sitio oficial en minutos

¿Seguirá vigente? Antes de planear un viaje a Estados Unidos, debes verificar el estatus de tu visa americana , esto es un paso primordial. Un error común entre los viajeros es asumir que la visa sigue activa solo porque no ha vencido, cuando en realidad puede estar revocada, cancelada o en proceso administrativo. Para evitar contratiempos, y posibles rechazos en el aeropuerto, existe un sitio oficial del gobierno de Estados Unidos que permite revisar su validez en línea.

¿Dónde verificar si tu visa americana está activa?

El Departamento de Estado de Estados Unidos pone a disposición de los solicitantes el Consular Electronic Application Center (CEAC), la única plataforma oficial para consultar el estatus de visas .

Cabe decir que este portal oficial es utilizado por consulados y embajadas estadounidenses en todo el mundo, además de que no tiene algún costo.

¿Qué datos necesitas para consultar el estatus de tu visa americana?

Para realizar la verificación solo necesitas:

Número de caso (generalmente aparece en tu hoja de confirmación DS-160 o en el recibo consular)

Lugar donde realizaste el trámite (embajada o consulado)

Completar el “ captcha

Una vez ingresados los datos, el sistema mostrará el estado actual de tu visa.

¿Qué significan los estatus más comunes en tu visa?

El Consular Electronic Application Center (CEAC) puede arrojar distintos resultados, entre los más frecuentes:

Issued (Emitida): La visa fue aprobada y es válida para viajar.

Approved (Aprobada): Fue autorizada, pero aún no impresa.

Administrative Processing: El trámite sigue en revisión adicional

Refused: La visa fue negada o cancelada.

Toma en cuenta que una visa americana puede ser cancelada incluso si no ha vencido, por ejemplo, por violaciones migratorias, inconsistencias en entrevistas o decisiones administrativas.

¿Por qué es importante revisar el estatus antes de viajar?

Autoridades migratorias recomiendan verificar la visa americana días antes de tu vuelo, ya que una cancelación puede ocurrir sin notificación previa. Detectarlo a tiempo evita:

Pérdida de vuelos

Gastos innecesarios

Problemas migratorios en puertos de entrada.

La Embajada de Estados Unidos. recuerda que tener visa no garantiza la entrada, pero sí es indispensable que esté vigente y activa al momento del viaje; ¿cuántos viajeros asumen que su visa sigue válida sin comprobarlo? Antes de hacer maletas, ¿ya revisaste tu estatus oficial?