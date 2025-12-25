¡Alerta en California! Fuerte tormenta provoca inundaciones en plena Noche Buena

La naturaleza ha puesto a California en una situación crítica este miércoles. El Centro de Predicción Meteorológica ha activado el nivel 4 de 4 (riesgo alto) por inundaciones, una alerta que solo se emite en casos extremos y que afecta a más de siete millones de personas. Las lluvias torrenciales están golpeando con tal fuerza que ciudades como Los Ángeles podrían recibir en una semana lo que normalmente llueve en medio año.

El gobernador Gavin Newsom ya declaró el estado de emergencia en varios condados, incluyendo San Diego y Orange, para agilizar el envío de recursos y equipos de rescate a las zonas donde el agua ya está bloqueando carreteras y dejando hogares aislados.

🇺🇸 | URGENTE: Se emitieron alertas generalizadas de inundaciones repentinas en el área metropolitana de Los Ángeles y otras zonas del sur de California. La potente tormenta de Nochebuena ya ha provocado evacuaciones, ya que los deslizamientos de tierra arrasaron las carreteras de… pic.twitter.com/mQCPlB8QPW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 24, 2025

Rescatistas luchan contra la corriente en California

El impacto de la tormenta ya se siente en las calles. En el barrio de Winnetka, los bomberos de Los Ángeles lograron un rescate milagroso al sacar a un hombre que había quedado atrapado en un túnel de drenaje del río Los Ángeles. Otras dos personas fueron puestas a salvo en operativos similares debido a la rapidez con la que subió el nivel del agua.

En las montañas de Ventura, los pluviómetros ya registran más de 15 centímetros de lluvia, convirtiendo arroyos secos en ríos furiosos. La visibilidad es casi nula en las carreteras, y las autoridades piden a la población no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario.

Incendios pasados provocan avalanchas de lodo

Uno de los mayores temores de los expertos son los flujos de lodo. En las áreas recientemente afectadas por incendios forestales, como los incendios Eaton y Palisades, el suelo ha quedado "impermeabilizado" por el fuego. En lugar de absorber la lluvia, la tierra la repele, creando avalanchas de lodo y escombros que pueden sepultar viviendas en segundos.

Se han emitido órdenes de evacuación obligatoria en estas zonas, ya que se espera que caigan más de 2.5 cm de agua por hora, una intensidad suficiente para arrastrar rocas y árboles ladera abajo.

Vientos destructivos y apagones en California

La tormenta no solo trae agua, sino también vientos destructivos . En el norte del estado, se registraron ráfagas impresionantes de hasta 174 km/h, una velocidad propia de un huracán. Estos vientos han derribado postes y árboles, dejando a más de 140 mil hogares y negocios sin electricidad.

En el sur, los vientos en las zonas costeras de Ventura han alcanzado los 113 km/h, complicando las labores de los equipos que intentan restablecer el servicio eléctrico y atender las llamadas de emergencia.

Dangerous flash floods swept across Northern California, submerging neighborhoods, stranding drivers and leading to multiple water rescues. pic.twitter.com/bHRcvHwOJL — AccuWeather (@accuweather) December 23, 2025

Una Navidad bajo el agua: El pronóstico en California no mejora

Lamentablemente para quienes planeaban viajar por las fiestas, el peligro no termina hoy. Un segundo río atmosférico está programado para llegar precisamente el día de Navidad y extenderse hasta el viernes. Esto significa que los suelos, ya saturados de agua, recibirán otra descarga masiva de lluvia.

Las acumulaciones totales podrían llegar hasta los 35 cm en las zonas montañosas. Las autoridades recomiendan a quienes viven en zonas de riesgo tener lista su "maleta de emergencia" y mantenerse informados, ya que esta Nochebuena será una de las más húmedas y peligrosas en la historia reciente de California.