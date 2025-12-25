“Un río atravesaba nuestra casa”: histórica tormenta provoca inundaciones y deslaves en California | VIDEO

Las lluvias torrenciales provocadas por un “río atmosférico” golpearon con fuerza el sur de California durante la víspera de Navidad, desatando inundaciones repentinas, deslaves de tierra y lodo, además de dramáticos rescates y hasta evacuaciones masivas en condados como San Bernardino y Los Ángeles, luego de la tormenta.

“Había literalmente un río atravesando nuestra propiedad”, reveló Tim Needham, residente del condado de San Bernardino, quien documentó el momento en que tres de sus vecinos quedaron atrapados en el techo de su casa, rodeados por agua lodosa, hasta ser rescatados por un helicóptero de emergencia.

24.12.2025#USA

A storm caused flooding in Wrightwood,San Bernardino.The governor declared a state of emergency in Los Angeles and other Southern California counties.More than 11 inches of rain fell in some mountainous areas of Los Angeles County.@SBCOUNTYFIRE @wrightwoodspetshop pic.twitter.com/ZgBn4e69B2 — Climate Review (@ClimateRe50366) December 25, 2025

Así ocurrieron los rescates tras las inundaciones en California

Needham explicó que al notar las luces de emergencia al final de la calle, caminó hasta donde fue seguro. Desde ahí grabó a sus vecinos sentados sobre el techo, mientras el agua golpeaba peligrosamente los muros de la vivienda.

El material fue verificado por Reuters, que confirmó ubicación y fecha mediante imágenes satelitales, referencias visuales y metadatos originales del archivo.

Torrential rains triggered widespread flash flooding and evacuations in Southern California as emergency crews rescued stranded drivers, and officials warned residents in wildfire-scarred areas to leave or take shelter https://t.co/D3BTX8pbpk pic.twitter.com/zW1TXQlAkh — Reuters (@Reuters) December 25, 2025

¿Qué provocó las lluvias extremas e inundaciones en California?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el fenómeno fue causado por un río atmosférico, una corriente de humedad densa proveniente del Pacífico.

En algunas zonas se registraron más de 2.5 centímetros de lluvia por hora, mientras que áreas montañosas acumularon entre 4 y 8 pulgadas (10 a 20 centímetros) en pocas horas. Las autoridades advirtieron que en regiones específicas podrían caer más de 30 centímetros de lluvia antes de que termine la semana.

Alertas, evacuaciones y riesgo “potencialmente mortal”

El NWS calificó las condiciones como “potencialmente mortales”, con advertencias de inundación súbita en gran parte del condado de Los Ángeles. Se emitieron órdenes de evacuación para al menos 130 viviendas, especialmente en zonas afectadas previamente por incendios forestales, donde existe alto riesgo de deslaves y flujos de escombros.

'A river running through our property': California resident recounts floods, dramatic rescue#SamaaTV pic.twitter.com/fPm8FwpYvk — SAMAA TV (@SAMAATV) December 25, 2025

Navidad 2025 bajo el agua en California

En un hecho poco común, incluso se activó una alerta de tornado en una zona del este del condado angelino.c“No esperábamos pasar Navidad atrapados en casa, pero estamos a salvo”, reveló uno de los vecinos rescatados.

Videos e imágenes impactantes del desastre muestran calles convertidas en ríos, viviendas rodeadas de lodo y rescates a contrarreloj. ¿Está California preparada para enfrentar fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos?