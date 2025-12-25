Logo Inklusion Sitio accesible
“Un río atravesaba nuestra casa”: histórica tormenta provoca inundaciones y deslaves en California | VIDEO

La tormenta, con fuertes lluvias en San Bernardino, obligó a evacuar a los residentes, además del cierre de una importante carretera en California.

Tormenta en California convierte calles en ríos y deja familias atrapadas (VIDEO)
Tormentas históricas inundan California y obligan a rescates aéreos|San Bernardino County Fire
Escrito por:  Arturo Engels

Las lluvias torrenciales provocadas por un “río atmosférico” golpearon con fuerza el sur de California durante la víspera de Navidad, desatando inundaciones repentinas, deslaves de tierra y lodo, además de dramáticos rescates y hasta evacuaciones masivas en condados como San Bernardino y Los Ángeles, luego de la tormenta.

“Había literalmente un río atravesando nuestra propiedad”, reveló Tim Needham, residente del condado de San Bernardino, quien documentó el momento en que tres de sus vecinos quedaron atrapados en el techo de su casa, rodeados por agua lodosa, hasta ser rescatados por un helicóptero de emergencia.

Así ocurrieron los rescates tras las inundaciones en California

Needham explicó que al notar las luces de emergencia al final de la calle, caminó hasta donde fue seguro. Desde ahí grabó a sus vecinos sentados sobre el techo, mientras el agua golpeaba peligrosamente los muros de la vivienda.

El material fue verificado por Reuters, que confirmó ubicación y fecha mediante imágenes satelitales, referencias visuales y metadatos originales del archivo.

¿Qué provocó las lluvias extremas e inundaciones en California?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el fenómeno fue causado por un río atmosférico, una corriente de humedad densa proveniente del Pacífico.

En algunas zonas se registraron más de 2.5 centímetros de lluvia por hora, mientras que áreas montañosas acumularon entre 4 y 8 pulgadas (10 a 20 centímetros) en pocas horas. Las autoridades advirtieron que en regiones específicas podrían caer más de 30 centímetros de lluvia antes de que termine la semana.

Alertas, evacuaciones y riesgo “potencialmente mortal”

El NWS calificó las condiciones como “potencialmente mortales”, con advertencias de inundación súbita en gran parte del condado de Los Ángeles. Se emitieron órdenes de evacuación para al menos 130 viviendas, especialmente en zonas afectadas previamente por incendios forestales, donde existe alto riesgo de deslaves y flujos de escombros.

Navidad 2025 bajo el agua en California

En un hecho poco común, incluso se activó una alerta de tornado en una zona del este del condado angelino.c“No esperábamos pasar Navidad atrapados en casa, pero estamos a salvo”, reveló uno de los vecinos rescatados.

Videos e imágenes impactantes del desastre muestran calles convertidas en ríos, viviendas rodeadas de lodo y rescates a contrarreloj. ¿Está California preparada para enfrentar fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos?

