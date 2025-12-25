VIDEO: ¡Ni el trineo se salva! Detienen a Santa Claus y su esposa por ir a exceso de velocidad en Ohio, EU; llevaba un arma oculta en el auto

¡Gran sorpresa navideña! Santa Claus y su esposa, la Señora Claus, fueron detenidos en las calles de Ohio, Estados Unidos, por conducir a exceso de velocidad; el policía quedó completamente sorprendido al darse cuenta de a quien le había marcado una parada de tráfico.

El momento de la detención de Santa Claus quedó capturado en video, haciéndose viral tras ser compartido en redes sociales.

Así fue el inesperado encuentro de la policía y un Santa Claus "armado" y veloz

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 20 de diciembre 2025, a pocos días antes de Navidad, cuando un oficial de policía detuvo a una pareja que manejaba arriba de los límites de velocidad permitidos en la zona.

En el video se puede ver como al acercarse al auto, el policía de Ohio se dio cuenta que se trataba de nada más y nada menos que de Santa y la Señora Claus, por lo que reaccionó con gran sorpresa.

Entre las risas y los nervios por haber sido detenido, Papá Noel confesó a las autoridades que contaba con un arma oculta en su vehículo; sin embargo, el sujeto contaba con el permiso de portación de armas, por lo que el oficial le explicó que únicamente había sido detenido por manejar a exceso de velocidad.

Detención de Santa Claus en Ohio termina con advertencia amistosa

¡Final de película en Ohio, EU! Una vez que los oficiales corroboraron la legitimidad de la documentación del amar y lejos de una sanción, la escena terminó en risas y sonrisas por la situación que, afortunadamente, no paso a mayores.

El hombre vestido de Santa Claus no fue detenido, pues solo se le hizo un recordatorio amistoso de que incluso los trineos deben reducir y respetar los límites de velocidad de Ohio.

Hasta el momento, se desconoce la identidad oficial del Santa Claus que iba manejado el vehículo, así como de la mujer que lo acompañada. Afortunadamente, la situación no paso a mayores.