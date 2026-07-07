VIDEO: Caos frente a la Iglesia de La Asunción; operador de transporte atropella a tres peatones en Pachuca

Una mañana que transcurría con normalidad en el Centro de Pachuca, Hidalgo, terminó con una intensa movilización de cuerpos de emergencia y una escena de caos, luego de que una unidad del transporte público embistiera a tres peatones frente a la Iglesia de La Asunción.

Accidente en Hidalgo desata una fuerte movilización

El accidente ocurrió alrededor de las 11:48 horas del domingo 5 de julio, cuando una camioneta de la ruta 11 de Julio–Doctores–Surtidora–Centro arrolló a las víctimas en las inmediaciones de Plaza Constitución.

Tras el atropellamiento, paramédicos, bomberos y policías acudieron al sitio para atender la emergencia, mientras el conductor fue detenido y la unidad quedó asegurada para las investigaciones correspondientes.

El accidente provocó momentos de tensión entre peatones, comerciantes y personas que se encontraban en las inmediaciones de la Iglesia de La Asunción, quienes observaron cómo los servicios de emergencia acordonaban parte de la zona para brindar atención a los lesionados.

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🚨 En #Pachuca, el operador de la ruta 11 Julio–Centro atropelló a tres personas que cruzaban junto a la Iglesia de La Asunción.



Cuerpos de emergencia atendieron a los lesionados y la Policía Municipal detuvo al chofer. Testigos señalan que conducía distraído con su celular, lo… pic.twitter.com/iyeceBPSvv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, las personas afectadas fueron un hombre de 44 años y dos mujeres de 40 y 60 años, quienes recibieron valoración médica en el lugar por parte del Cuerpo de Bomberos antes de definir si requerían traslado a una unidad hospitalaria.

Mientras tanto, elementos de seguridad realizaron las primeras diligencias para preservar la escena y recopilar información que permita esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento.

Las cámaras registraron el momento del impacto

Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación son las grabaciones captadas por cámaras de videovigilancia instaladas frente a la Iglesia de La Asunción.

Las imágenes muestran el momento en que la unidad del transporte público impacta a los tres peatones, material que será analizado por las autoridades para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El conductor quedó a disposición de las autoridades

Tras la atención de la emergencia, el operador de la camioneta, un hombre de 49 años, fue detenido por policías y presentado ante la autoridad competente, mientras la unidad involucrada permaneció asegurada como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el resultado definitivo de los peritajes ni las causas oficiales del atropellamiento, por lo que será la investigación la que determine cómo se produjo el accidente