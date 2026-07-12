Ni armas ni drogas: Lo que encontraron en este domicilio sorprendió: había dos tigres blancos

Lo que comenzó como una denuncia terminó con el aseguramiento de dos tigres blancos dentro de un domicilio en la ciudad de Durango. El hallazgo encendió nuevamente las alertas sobre la posesión de fauna silvestre en México y las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes mantengan o comercien con especies exóticas fuera del marco de la ley.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo se realizó tras una denuncia presentada a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA), la cual fue interpuesta por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Cateo en una vivienda de Durango termina con el aseguramiento de dos tigres blancos

De acuerdo con la información oficial, la denuncia señalaba que al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, presuntamente se encontraban dos tigres blancos.

A partir de ese reporte, la Fiscalía Federal adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició las investigaciones por un posible delito contra la biodiversidad y solicitó una orden de cateo, la cual fue autorizada por un juez.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron los dos tigres blancos, además del inmueble donde fueron localizados. Tanto los ejemplares como la propiedad quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas derivadas de este operativo.

Derivado de una denuncia en la Ventanilla de Atención de la #FGR en @FGR_Durango, se cumplimentó una orden de cateo por un posible delito contra la biodiversidad.

Autoridades aseguraron dos tigres blancos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para… pic.twitter.com/xOKvD4NeBk — FGR México (@FGRMexico) July 11, 2026

¿Qué castigos contempla la ley por delitos contra la fauna silvestre?

La legislación mexicana contempla sanciones importantes para quienes dañen, capturen o comercien ilegalmente con especies protegidas o exóticas.

El Artículo 420 del Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión para quienes capturen, dañen o priven de la vida a especies como tortugas marinas, mamíferos marinos o sus crías. Además, prevé multas que van de 300 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente representa montos aproximados de entre 32 mil 571 y 325 mil 710 pesos.

Asimismo, la ley también sanciona a quienes capturen, acopien, transporten o comercialicen especies exóticas de manera ilegal.

En este tema, el Congreso de la Unión aprobó en 2017 reformas para endurecer las penas relacionadas con el tráfico de fauna silvestre. A partir de esos cambios, las personas que sean encontradas responsables de traficar animales exóticos pueden enfrentar hasta 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.