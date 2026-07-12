Cámaras captan en VIDEO escalofriante momento en que carro pasa a centímetros de niños en Veracruz

En la colonia El Naranjito de Cosoleacaque, Veracruz, ocurrió un episodio de tensión cuando un automovilista subió a la banqueta y puso en riesgo a una familia que se encontraba en el lugar.

Así fue el momento en que el vehículo subió a la banqueta en Cosoleacaque

Las cámaras de videovigilancia registraron el incidente en el cual el vehículo se proyectó hacia la banqueta y pasó a escasos centímetros de varias personas, entre ellas menores de edad.

Las imágenes muestran cómo los peatones reaccionaron de inmediato para ponerse a salvo. Padres y niños se apartaron en cuestión de segundos, evitando el impacto. Aunque la situación estuvo a punto de convertirse en una tragedia, el incidente no dejó personas lesionadas.

Un automovilista subió a la banqueta y estuvo a punto de atropellar a una familia, incluidos menores, en la colonia El Naranjito, en Cosoleacaque, Veracruz.



No hubo lesionados, pero el hecho generó momentos de pánico entre vecinos.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/3HkFe7Zl1e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 12, 2026

Vecinos de El Naranjito exigen mayor seguridad vial

Vecinos del sector expresaron su preocupación tras los hechos. Las autoridades competentes se encargarán de determinar las causas que originaron el incidente y deslindar responsabilidades.