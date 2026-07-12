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Cámaras captan en VIDEO escalofriante momento en que carro pasa a centímetros de niños en Veracruz

Automovilista sube a la banqueta en la colonia El Naranjito, Cosoleacaque, Veracruz. Cámaras de vigilancia captan el momento y la reacción de una familia.

Accidente de camioneta en Veracruz.
¿Qué pasó en Veracruz?|Especial.

Escrito por: César Contreras

En la colonia El Naranjito de Cosoleacaque, Veracruz, ocurrió un episodio de tensión cuando un automovilista subió a la banqueta y puso en riesgo a una familia que se encontraba en el lugar.

Así fue el momento en que el vehículo subió a la banqueta en Cosoleacaque

Las cámaras de videovigilancia registraron el incidente en el cual el vehículo se proyectó hacia la banqueta y pasó a escasos centímetros de varias personas, entre ellas menores de edad.

Las imágenes muestran cómo los peatones reaccionaron de inmediato para ponerse a salvo. Padres y niños se apartaron en cuestión de segundos, evitando el impacto. Aunque la situación estuvo a punto de convertirse en una tragedia, el incidente no dejó personas lesionadas.

Vecinos de El Naranjito exigen mayor seguridad vial

Vecinos del sector expresaron su preocupación tras los hechos. Las autoridades competentes se encargarán de determinar las causas que originaron el incidente y deslindar responsabilidades.

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