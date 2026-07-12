Iba zizagueando: VIDEO Conductor choca contra árbol en Coacalco, Estado de México

Un conductor en presunto estado de ebriedad perdió el control de su camioneta y chocó en la avenida José López Portillo, en Coacalco, en el Estado de México. Otro automovilista grabó el accidente en video. El responsable resultó lesionado y recibió atención de paramédicos de Protección Civil.

Así ocurrió el accidente en la avenida López Portillo en Coacalco

Un conductor que, según testigos, manejaba en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente en la avenida José López Portillo, en Coacalco. Un automovilista que circulaba por la zona grabó el momento del percance y compartió imágenes en las que se aprecia que la camioneta negra zigzagueaba antes del choque.

Un conductor presuntamente alcoholizado chocó contra un árbol sobre la avenida José López Portillo, en Coacalco, #Edomex



El percance fue captado por otro automovilista; el lesionado recibió atención médica y deberá responder por las consecuencias de sus actos.… pic.twitter.com/ZeNGnNTiG7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 12, 2026

VIDEO: El momento exacto del choque en Coacalco

Las imágenes del video muestran que la camioneta perdió el control y se impactó contra un arbusto al costado de la vía. Tras el choque, el conductor quedó lesionado y personal de Protección Civil arribó a la escena para brindarle atención médica. Según los primeros reportes, los paramédicos atendieron al conductor en el lugar antes de determinar si requería traslado a un hospital.

