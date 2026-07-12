tva (1).png

Iba zizagueando: VIDEO Conductor choca contra árbol en Coacalco, Estado de México

Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un fuerte accidente en la avenida López Portillo, Coacalco; otro automovilista lo captó en VIDEO.

Choque en Coacalco, Edomex
El auto zigzagueó en Coacalco.|Especial.

Escrito por: César Contreras

Un conductor en presunto estado de ebriedad perdió el control de su camioneta y chocó en la avenida José López Portillo, en Coacalco, en el Estado de México. Otro automovilista grabó el accidente en video. El responsable resultó lesionado y recibió atención de paramédicos de Protección Civil.

Así ocurrió el accidente en la avenida López Portillo en Coacalco

Un conductor que, según testigos, manejaba en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente en la avenida José López Portillo, en Coacalco. Un automovilista que circulaba por la zona grabó el momento del percance y compartió imágenes en las que se aprecia que la camioneta negra zigzagueaba antes del choque.

VIDEO: El momento exacto del choque en Coacalco

Las imágenes del video muestran que la camioneta perdió el control y se impactó contra un arbusto al costado de la vía. Tras el choque, el conductor quedó lesionado y personal de Protección Civil arribó a la escena para brindarle atención médica. Según los primeros reportes, los paramédicos atendieron al conductor en el lugar antes de determinar si requería traslado a un hospital.

Tags relacionados
Estados Estado de México Accidentes en México

Notas

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia