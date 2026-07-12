Quería su liquidación: Detenido en Ecatepec sujeto que asaltó el trabajo del que lo despidieron

Un hombre quedó detenido en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México, después de haber sido sorprendido saliendo de un local comercial con una mochila llena de billetes. Policías municipales que patrullaban la zona observaron al sujeto descender por unas escaleras metálicas y procedieron a detenerlo al encontrar el dinero en su posesión.

Los detalles de la detención en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec

Al revisar la situación, los agentes confirmaron que el hombre llevaba en la mochila la cantidad de 60 mil pesos en efectivo. Durante la puesta a disposición, el detenido aseguró que él trabajaba en el local, pero lo habían despedido y no le dieron liquidación. Debido a ello, se metió en medio de la noche y se robó el dinero.

Situación legal del detenido tras el atraco en Edomex

Las autoridades identificaron al detenido como Cristian “N”, de 21 años de edad. Tras la detención, los policías remitieron al joven y el dinero a la Fiscalía del Estado de México. El Ministerio Público recibirá la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido y las posibles responsabilidades penales.

