VIDEO: Se quedó dormida al volante; impacta contra camión y su vehículo queda bajo las ruedas en Jalisco

Accidente en Jalisco con destrozos y caos vial. Un vehículo terminó debajo de un camión del transporte público luego de que una conductora se quedara dormida al volante, la mañana de este lunes 16 de febrero en Guadalajara.

El accidente ocurrió en el cruce de Ejido y Lindavista, en la colonia Magaña, cuando el auto impactó por alcance a un camión que circulaba por la zona. La fuerza del golpe dejó el automóvil incrustado bajo las llantas; pese a lo aparatoso del choque, no hubo heridos.

¿Cómo ocurrió el accidente en Jalisco?

De acuerdo con la versión de la conductora, perdió la noción del trayecto desde avenida Revolución. Señaló que se quedó dormida y despertó tras el impacto contra el camión; el choque se registró en una zona de tránsito constante que conecta con Calzada Revolución y Javier Mina.

Las imágenes del accidente en Jalisco muestran el costado y la parte frontal del auto completamente destruidos, mientras el camión quedó detenido con el vehículo atorado bajo su estructura.

🔴#IMPORTANTE | Momento exacto del choque de un vehículo contra un camión en los cruces de Ejido y Lindavista en Guadalajara, a pesar del fuerte impacto la conductora resultó ilesa.



Con información: Fernando Roldán, (@Fer_Roldanfr). pic.twitter.com/I2HQEAyO5e — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 16, 2026

Camión detenido y afectaciones viales en Guadalajara tras aparatoso choque

Tras el percance, el camión permaneció inmovilizado mientras personal de tránsito realizaba maniobras para liberar la unidad y restablecer la circulación. Uno de los carriles quedó bloqueado durante varios minutos, lo que generó carga vehicular.

Autoridades confirmaron que ningún pasajero del camión resultó lesionado y que la conductora salió por su propio pie. Aun así, el accidente en Jalisco fue catalogado como de alto riesgo por la magnitud del impacto.

Aunque el saldo del accidente fue únicamente de daños materiales, la escena del vehículo bajo el camión generó reacción inmediata en redes sociales, donde usuarios señalaron lo cerca que estuvo de convertirse en una tragedia mayor, pues la unidad de transporte quedó muy cerca de volcar por la velocidad del impacto.