VIDEO: Camioneta embiste a pareja en autopista México-Querétaro; maniobra de camionero evita tragedia

Una camioneta embistió a una pareja que viajaba en moto en los carriles centrales de la autopista México-Querétaro durante los primeros minutos del 15 de febrero , a la altura del puente de Lechería, en Cuautitlán Izcalli. El momento quedó grabado en video y muestra cómo el impacto lanzó a ambos ocupantes al asfalto.

En imágenes captadas por una cámara de seguridad y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales, se observa cómo la camioneta que circulaba detrás impacta a la unidad en la que viajaba la pareja, la cual cambió de carril de manera repentina, provocando que ambos cayeran sobre la vía.

Ante esta crítica situación, la pericia de un camionero que avanzaba detrás logró frenar a tiempo y evitó que fueran arrollados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TERRIBLE! REPORTAN ACCIDENTES SIMULTÁNEAS EN EL LIBRAMIENTO DE TOLUCA; HAY 3 FALLECIDOS

Feb 15, 2026 | 00:34 Hrs | Cuautitlán Izcalli | Pareja en motocicleta resulta herida luego de ser embestida por una camioneta blanca sobre el puente de Lechería, autopista México - Querétaro. Aparentemente la moto invadió el carril #Accidente #Moto #EdoMex #Izcalli pic.twitter.com/R9J11NDXDW — CIzcalli Comunica (@izcallicom) February 15, 2026

Así ocurrió el momento en que la camioneta embistió a una pareja en la México-Querétaro

El accidente ocurrió alrededor de las 00:33 horas en la México-Querétaro. En el metrajes se observa que previo al choque, la camioneta toca el claxon para evitar el impacto; sin embargo, instantes más tarde, acelera y embiste a la pareja, quienes terminan sobre el pavimento tras el golpe.

La mujer quedó tendida en el carril, mientras el conductor logró incorporarse segundos después. La intervención de un camionero fue determinante para impedir consecuencias mayores.

Sobrevivieron al impacto en la México-Querétaro

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar donde la camioneta embistió a la pareja y brindaron auxilio inmediato. Ambos tripulantes sobrevivieron y recibieron valoración médica en el sitio.

En redes sociales surgieron distintas interpretaciones sobre lo ocurrido antes del impacto; sin embargo, el video solo muestra el instante del percance en la México-Querétaro, sin confirmar versiones adicionales.

La Guardia Nacional Carreteras indicó que la autopista México-Querétaro es una de las vialidades con mayor tránsito nocturno, por lo que recomendó mantener distancia, velocidad controlada y atención constante para evitar accidentes similares.