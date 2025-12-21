Siniestro en Zacatecas: Volcadura de autobús de jornaleros deja 5 muertos y 16 heridos en carretera federal 45

Caos y alerta en Zacatecas. Un accidente de última hora desató una movilización de emergencia y un intenso operativo sobre la carretera federal 45 , luego de la volcadura de un autobús de pasajeros que transportaba jornaleros.

Accidente en Zacatecas moviliza a cuerpos de emergencia en la carretera 45

El accidente en Zacatecas, registrado durante la madrugada de este domingo, dejó un saldo preliminar de cinco personas sin vida y al menos 16 lesionadas, algunos de gravedad, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad mientras cuerpos de auxilio y fuerzas de seguridad atendían la emergencia.

El aparatoso accidente en Zacatecas ocurrió en el tramo Morelos–Calera, a la altura del kilómetro 16, justo al descender el puente de Morelos. De acuerdo con reportes del C-5, el conductor del camión perdió el control de la unidad, lo que provocó una volcadura violenta. El autobús, tipo 'banana', terminó fuera del pavimento y con desprendimiento de la carrocería.

Volcadura en Zacatecas deja jornaleros sin vida y varios hospitalizados

La unidad transportaba a cerca de 30 jornaleros procedentes de Guadalajara, Jalisco, con destino a la comunidad de Río Florido, en Fresnillo. Tras el accidente, automovilistas que pasaban por la zona solicitaron auxilio inmediato al observar la magnitud de la volcadura.

Al sitio del accidente en Zacatecas arribaron elementos de Protección Civil , paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes iniciaron labores de rescate. En el lugar de la volcadura, las autoridades confirmaron que cinco personas ya no contaban con signos vitales.

Además, 16 lesionados fueron atendidos, entre ellos cuatro adultos en estado grave y un menor de menos de cuatro años, quienes fueron trasladados al Hospital General de Zacatecas.

Debido a la volcadura, la circulación fue parcialmente cerrada mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

La zona del accidente quedó bajo resguardo de Seguridad Pública , Guardia Nacional y Policía de Investigación, en espera del arribo del Servicio Médico Forense.