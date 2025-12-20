Fatal intento: conductor muere arrollado por tren en carretera estatal de Huichapan al intentar ganarle el paso

Un conductor muere en Huichapan tras un trágico intento por ganarle el paso a una locomotora la mañana del viernes 20 de diciembre, cuando un vehículo particular fue impactado por un tren de Ferromex sobre la carretera estatal Huichapan–San José, a la altura de la estación del tren.

Conductor intenta ganarle el paso a un tren y muere

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Huichapan, el accidente ocurrió cuando el c onductor del automóvil no respetó el derecho de vía del tren, lo que provocó el impacto directo con la locomotora.

Tras el reporte de emergencia, elementos de Seguridad Pública Municipal y de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el conductor del vehículo ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la zona para preservar el lugar de los hechos y facilitar las labores correspondientes.

Conductor intenta ganarle el paso al tren y pierde la vida|Captura de pantalla

La unidad particular quedó sobre las vías férreas, lo que generó afectaciones temporales a la circulación del tren en ese tramo.

Las autoridades municipales informaron que se dio aviso al Ministerio Público , quedando el sitio bajo resguardo en espera del arribo de los servicios periciales de la Procuraduría del Estado, quienes se encargarán de realizar las diligencias necesarias y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del conductor fallecido.

Volcadura de autobús deja al menos ocho muertos en la carretera Miguel Alemán

El pasado domingo 14 de diciembre, se registró un fuerte sobre la carretera Miguel Alemán , en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Donde un autobús perdió el control por causas que aún se encuentran bajo investigación, por lo que la unidad terminó volcada a un costado de la carretera.

🔴 Un autobús se volcó este domingo por la tarde sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del campo de golf Las Cruces, con dirección a Pesquería, en Apodaca.



Imágenes y videos del siniestro circulan en redes; de momento se contabilizan ocho personas sin vida.… pic.twitter.com/EtYBXfqufm — INFO7MTY (@info7mty) December 14, 2025

El accidente ocurrido en la ruta 611 Apodaca-Pesquería, y se confirmó de manera oficial que al menos ocho personas murieron en el lugar, mientras que otras más resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad.