Banda ligada a los Beltrán Leyva es desmantelada en España

Una banda criminal internacional ligada con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva fue desmantelada por la Policía Nacional de España, quien realizó una operación conjunta por autoridades de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y Europol.

La banda vinculada a los Beltrán Leyva se encontraba establecida en España y Países Bajos, y se dedicaba presuntamente a la introducción de cocaína y metanfetamina en Europa a través del puerto de Barcelona.

Este martes, la Policía Nacional de España, dio a conocer que durante el operativo ejecutado en Turquía, Barcelona y Países Bajos, se detuvieron a 16 personas.

También le confiscaron a la banda de a los Beltrán Leyva, 2 mil 549 kilogramos de metanfetamina, mil 370 kilogramos de cocaína y 17 mil litros de precursores químicos para elaborar narcóticos.

Según las autoridades de España, esta es la mayor incautación de esta droga hecha en territorio europeo.

🚩Desarticulado un grupo criminal internacional que introducía grandes cantidades de droga ocultas en bloques de hormigón



16 detenidos#Barcelona #Tarragona #Talavera de la Reina y #Valencia, además de en Países Bajos y Turquía pic.twitter.com/3SwDAqUZgx — Policía Nacional (@policia) December 14, 2021

Banda ligada a los Beltrán Leyva metían droga en bloques de hormigón

Según el informe de la policía de España, la banda criminal ligada a los Beltrán Leyva “introducía grandes cantidades de droga ocultas en bloques de hormigón”, razón por la que era indetectable ante los controles portuarios.

Para desmantelar la red de narcotráfico, las autoridades comenzaron las investigaciones en el 2017 como resultado de los flujos de información y cooperación policial nacional e internacional.

Esta indagación fue acerca de una empresa exportadora al servicio de los Beltrán Leyva que era sospechosa de ser utilizada para introducir grandes cantidades de estupefacientes en el continente europeo.

Fue así que los agentes comenzaron a monitorizar una mercantil mexicana que podía estar introduciendo cantidades grandes de sustancia estupefaciente en Europa a través de España.

Con la investigación se descubrió que dicha empresa, ubicada en México, estaría a disposición del cartel de los Beltrán Leyva, quienes, se valían de unos bloques térmicos de hormigón que estaban destinados a la construcción, en donde ocultaban en su interior la droga.

Con la intervención policial, se desmanteló la principal vía de introducción en Europa de estas sustancias estupefacientes a través del Puerto de Barcelona, España.

En dicho puerto, la banda de los Beltrán Leyva metían droga en bloques de hormigón que era indetectable ante los controles portuarios.

