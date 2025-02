Acoso escolar: Violencia llega a las aulas de escuelas de México; así afecta a estudiantes

Una madre de familia comparte que en la escuela donde estudia su hijo, se suscitó un intento de abuso sexual hacia su él por parte de un compañero en complicidad de otros dos estudiantes. Testimonio que bajo el anonimato da cuenta de una situación grave.

“Es un poco frustrante que, pues que te estén molestando y pues no es agradable, le daban prioridad a las opiniones de los demás, y pues un día me harté y le conté a mi familia”, víctima de acoso escolar.

A decir de la mamá, su hijo tuvo que ser llevado a terapia, pero sin descartar escalar la situación con autoridades, como la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Iniciamos a ir a otras instancias más arriba, a la SEP, a ir al DIF, a ir a Protección del Niño y Adolescente, que tampoco han hecho absolutamente nada, han dado largas”, dice.

¿Qué opinan los expertos sobre el acoso escolar?

Son las historias como esta las que ya se cuentan por millones, pero no deben normalizarse.

“Todas estas complicaciones que tenemos, derivan justamente de la omisión del Estado y sus instituciones educativas de no promover la cultura de paz y de no promover la cultura de no violencia en contra de los menores”, opina Luis Eduardo Llanos, director de Abogados vs. Bullying.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, comenta que “lo que tenemos es suficiente si los funcionarios cumplen con la ley, Artículo 59 de la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, prevención, atención y reparación del daño en acoso escolar, si eso lo cumplen, no tenemos que hacer más, si cumplen con la Ley General de Educación de una convivencia armónica, compartir valores democráticos, no tenemos acoso escolar”.

Ahora súmele que lo que se ve en los patios escolares y en los salones de clase, es la calca del México violento de hoy. “El acoso escolar es una reproducción sistemática de la violencia en la comunidad, agreden a otros niños que tienen un perfil de aislamiento o temas de apariencia física y seguridad y una comunidad que lo permite, lo normaliza”, añade Juan Martín Pérez García.

Cifras de acoso escolar en México

En México, alrededor de 11.7 millones de personas de entre 12 y 17 años asisten a la escuela, de ellos, el 28%, que equivale a 3.3 millones de estudiantes, dijeron haber sido víctimas de acoso escolar, tan solo en un año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No son números, son rostros con nombre y apellido, a quienes les urgen los hechos, no palabras. Es la violencia que lastima a México y que ya se refleja hasta en las aulas.