Fotos: Fenómeno “acqua alta” sumerge la plaza San Marcos en Venecia

La ciudad de Venecia, Italia, quedó sumergida el domingo por la noche hasta un metro por debajo del agua a causa del fenómeno climatológico conocido como “acqua alta” (agua alta), lo que llamó la atención de miles de personas para reunirse en la conocida Plaza de San Marcos.

Este fenómeno, es inusual en verano, pues suele suceder entre el otoño y la primavera. Sin embargo, ayer fue bien recibida por cientos de personas, entre ellas turistas, parejas y niños, que se reunieron en la famosa Plaza de San Marcos para caminar, bailar y divertirse con el agua hasta las rodillas.

En imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo la gente camina por las calles y disfruta de actividades sin importar moverse en el agua.

¿Qué es acqua alta y cómo afecta a Venecia?

El “acqua alta” no causó daños mayores, pero esto no siempre ha sido así. En 2019, la marea subió hasta casi llegar a los dos metros de altura en Venecia, un récord que no se batía desde 1966, lo que provocó millones en pérdidas materiales así como la vida de dos personas.

Este fenómeno afecta principalmente las zonas más bajas de Venecia, entre ellas, la Plaza de San Marcos, que cada vez se hacían más presentes en la ciudad debido a factores como el cambio climático y el hundimiento del terreno.

El gobierno italiano para solucionar este problema histórico construyó un sistema de diques mecánicos, una barrera contra las inundaciones, que desplegó en octubre del año pasado por primera vez.

Este sistema es conocido como MOSE, un juego de palabras en italiano para referirse al profeta Moisés que abrió el mar en dos, y su construcción tomó más de 15 años que aún a la fecha continúan en pruebas.

Esta megaobra no quiere decir que la ciudad dejará de sufrir inundaciones, pues solo la protege de mareas superiores a los 130 centímetros, por lo no entró en funcionamiento el domingo.

