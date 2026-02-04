Caen dos en Oaxaca por falsificación de actas de nacimiento para migrantes
La Fiscalía de Oaxaca detuvo a dos personas por falsificación de actas de nacimiento vendidas a migrantes; casos de documentos falsos se repite en Chiapas.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a dos personas por su presunta participación en una red de falsificación de actas de nacimiento, en medio de la actual crisis de migrantes en el sur de México.
Falsificación de actas de nacimiento: así operaba la red en Oaxaca
De acuerdo con las investigaciones, una de las personas detenidas laboraba en el Registro Civil y la otra es extrabajador de la misma institución. Ambos habrían aprovechado su acceso a sistemas oficiales para generar actas de nacimiento con datos alterados, presentando a migrantes extranjeros como ciudadanos mexicanos.
La Fiscalía de Oaxaca confirmó que la falsificación de documentos permitía a los beneficiarios iniciar trámites oficiales, como pasaportes e identificaciones, con el objetivo de evadir controles migratorios. Tras su localización, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
El caso activó revisiones internas en el Registro Civil y abrió nuevas líneas de investigación para ubicar a otros posibles involucrados en la expedición irregular de actas de nacimiento para migrantes.
Fiscalía de Oaxaca detiene a dos personas por falsificación de documentos, relacionados con venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes— Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 4, 2026
* Una de las personas detenidas actualmente trabajaba en el Registro Civil, mientras que la otra es ex trabajador de la misma… pic.twitter.com/FF7AA1q1yG
Falsificación de actas de nacimiento golpean al sur de México
Las autoridades confirmaron que el esquema de falsificación no se limita a Oaxaca. En Tapachula, Chiapas, se investiga un mercado ilegal de actas de nacimiento utilizado por migrantes para regularizar su estancia mediante documentos apócrifos.
Auditorías al Registro Civil permitieron detectar anomalías en sistemas informáticos y la expedición irregular de registros, por lo que las indagatorias siguen abiertas para desmantelar la red y frenar el uso ilegal de documentos oficiales.
Hasta 70 mil pesos por una identidad mexicana falsa
En Chiapas, el acceso ilegal a actas de nacimiento se ha convertido en un negocio de alto costo para migrantes; testimonios recabados por autoridades revelan que la falsificación de estos documentos puede alcanzar hasta 4 mil dólares, dependiendo de la urgencia y del contacto que intermedie el trámite.
Al tipo de cambio actual, el pago supera los 70 mil pesos, una cantidad que permite a personas extranjeras obtener identidad mexicana para tramitar INE, pasaporte, moverse hacia el norte del país o solicitar visas humanitarias.
Un #migrante cubano pagó 4 mil dólares por un acta de nacimiento mexicana en Tapachula, y en un mes pasó de ser extranjero a “mexicano”.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026
La Fiscalía de #Chiapas detectó irregularidades en el Registro Civil; la investigación sigue.
Una nota de @pedrogerardo26 en #HechosAM pic.twitter.com/9bUmZK0Az3