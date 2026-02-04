Caen dos en Oaxaca por falsificación de actas de nacimiento para migrantes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a dos personas por su presunta participación en una red de falsificación de actas de nacimiento , en medio de la actual crisis de migrantes en el sur de México.

Falsificación de actas de nacimiento: así operaba la red en Oaxaca

De acuerdo con las investigaciones, una de las personas detenidas laboraba en el Registro Civil y la otra es extrabajador de la misma institución. Ambos habrían aprovechado su acceso a sistemas oficiales para generar actas de nacimiento con datos alterados, presentando a migrantes extranjeros como ciudadanos mexicanos.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó que la falsificación de documentos permitía a los beneficiarios iniciar trámites oficiales, como pasaportes e identificaciones, con el objetivo de evadir controles migratorios. Tras su localización, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

El caso activó revisiones internas en el Registro Civil y abrió nuevas líneas de investigación para ubicar a otros posibles involucrados en la expedición irregular de actas de nacimiento para migrantes.

Fiscalía de Oaxaca detiene a dos personas por falsificación de documentos, relacionados con venta de actas de nacimiento apócrifas a personas migrantes



* Una de las personas detenidas actualmente trabajaba en el Registro Civil, mientras que la otra es ex trabajador de la misma… pic.twitter.com/FF7AA1q1yG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) February 4, 2026

Falsificación de actas de nacimiento golpean al sur de México

Las autoridades confirmaron que el esquema de falsificación no se limita a Oaxaca. En Tapachula, Chiapas, se investiga un mercado ilegal de actas de nacimiento utilizado por migrantes para regularizar su estancia mediante documentos apócrifos.

Auditorías al Registro Civil permitieron detectar anomalías en sistemas informáticos y la expedición irregular de registros, por lo que las indagatorias siguen abiertas para desmantelar la red y frenar el uso ilegal de documentos oficiales .

Hasta 70 mil pesos por una identidad mexicana falsa

En Chiapas, el acceso ilegal a actas de nacimiento se ha convertido en un negocio de alto costo para migrantes; testimonios recabados por autoridades revelan que la falsificación de estos documentos puede alcanzar hasta 4 mil dólares, dependiendo de la urgencia y del contacto que intermedie el trámite.

Al tipo de cambio actual, el pago supera los 70 mil pesos, una cantidad que permite a personas extranjeras obtener identidad mexicana para tramitar INE, pasaporte, moverse hacia el norte del país o solicitar visas humanitarias.