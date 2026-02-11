¡Vientos fuertes en la CDMX! Activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías de la capital

La noche de este 10 de febrero de 2026 viene con un invitado inesperado: el viento fuerte. Las autoridades de la CDMX han activado la alerta debido a una aceleración en las corrientes de aire que promete sacudir varias zonas de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para advertir sobre rachas que podrían alcanzar velocidades considerables, poniendo en riesgo la estabilidad de objetos en exteriores y la seguridad de los peatones.

Alcaldías de la CDMX con Alerta Amarilla

El pronóstico indica que el fenómeno golpeará con mayor fuerza a la zona oriente y sur de la ciudad. Las demarcaciones bajo vigilancia especial son:



Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

El horario crítico se estima entre las 16:00 y las 20:00 horas, tiempo en el que los vientos oscilarán entre los 50 y 59 kilómetros por hora.

Asegura tu hogar antes de que sople el viento

Con ráfagas de esta magnitud, cualquier objeto suelto en tu balcón o azotea puede convertirse en un proyectil. La recomendación principal es guardar o retirar macetas, botes de basura o ropa colgada que pueda caer a la calle.

Asimismo, evita subir a lugares altos como andamios, azoteas o cornisas mientras el viento esté en su punto máximo, pues una racha repentina podría desequilibrarte.

Esta tarde se prevé ambiente caluroso, cielo despejado y sin #lluvia. La madrugada de mañana será #fría en zonas altas del sur y poniente. Por la tarde, nuevamente se esperan máximas muy calurosas y cielo despejado, sin condiciones para lluvia.



🌡️ #Temperatura actual: 28 °C.… pic.twitter.com/LrMG7ZkpGy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 10, 2026

Precauciones al caminar o conducir por la CDMX

Si te toca estar fuera de casa durante estas horas, mantén los ojos bien abiertos. Es vital alejarse de postes de luz o telefonía, así como de espectaculares que luzcan inestables.

Para quienes van al volante, la precaución debe ser doble: el viento puede lanzar ramas a los carriles o incluso provocar la caída de árboles, especialmente en zonas arboladas de Milpa Alta y Tláhuac.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Si notas que un árbol está a punto de caer o si algún objeto ya causó daños en la vía pública, no intentes moverlo tú mismo. Los servicios de emergencia están listos para atender estos reportes.

Puedes comunicarte al 911, marcar al 55 5658 1111 (Locatel) o contactar directamente a la SGIRPC al 55 5683 2222.

Esta tarde continuará ambiente caluroso con cielo despejado y sin #lluvia en la ciudad. Vientos con rachas que pueden superar 50 km/h.



🌡️#Temperatura actual: 26 °C.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/c7aEVySYLD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 10, 2026

¿Cuándo se acaba en invierno en la CDMX?

Aunque el frío persiste, la cuenta regresiva para el sol ya comenzó. De acuerdo con el calendario astronómico, la primavera llegará oficialmente a la CDMX el 20 de marzo de 2026.

Con su inicio, los días serán más largos y las alertas por frío disminuirán, aunque los expertos advierten que todavía podemos esperar heladas tardías durante lo que queda de febrero.