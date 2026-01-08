¡No salgas de casa sin bufanda! Activan doble alerta por frío al sur de la CDMX para este jueves

El frío continuará marcando las primeras horas del día en la CDMX, luego de que autoridades capitalinas activaron alerta amarilla y alerta naranja por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este jueves 8 de enero de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil , el descenso térmico afectará principalmente a zonas del sur de la capital, donde se prevén condiciones de frío severo que podrían representar riesgos para la salud de la población.

Las alertas se mantendrán activas durante las primeras horas del jueves, un periodo en el que se esperan temperaturas cercanas al punto de congelación, especialmente en alcaldías con áreas boscosas y de mayor altitud.

Alcaldías con alerta amarilla y naranja por frío en la CDMX

La alerta amarilla fue activada en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, donde el termómetro podría descender a entre 4 y 6 grados, condiciones que suelen generar incomodidad térmica y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 08/01/2026, en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oa95i1Q5sy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 7, 2026

Autoridades capitalinas señalaron que este tipo de condiciones son frecuentes durante la temporada invernal, pero advirtieron que el descenso previsto para este jueves podría ser uno de los más intensos de los últimos días.

Mientras tanto, la alerta naranja se mantiene en la alcaldía Tlalpan, donde el pronóstico es más severo, con temperaturas de entre 1 y 3 grados, así como posibles heladas en zonas altas durante la madrugada.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 08/01/2026 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DXDa28ouc2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 7, 2026

Horario crítico y zonas de mayor riesgo

El periodo de mayor riesgo se concentra entre las 00:00 y las 08:00 horas, cuando la pérdida de calor corporal se intensifica y las temperaturas alcanzan sus niveles más bajos.

Las zonas rurales y de conservación ecológica, particularmente en el sur de la ciudad, suelen resentir con mayor fuerza el frío, debido a la menor densidad urbana y a la presencia de áreas abiertas, lo que favorece la formación de heladas.

Protección Civil indicó que estas condiciones pueden afectar de manera especial a niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, por lo que llamó a extremar precauciones.

🧓 En época de #frío, los adultos mayores son más vulnerables a las enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire. Para su protección, atiende las siguientes medidas de prevención.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2aEbewQcS8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 7, 2026

Recomendaciones ante el frío en la CDMX

Ante el descenso de temperaturas, las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca al salir y evitar cambios bruscos de temperatura.

También se pidió resguardar a mascotas, no dejarlas a la intemperie durante la noche y mantener una correcta hidratación, así como una alimentación rica en vitaminas.

En el caso del uso de calentadores o chimeneas, Protección Civil recordó la importancia de mantener ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Servicios de emergencia

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o a los números de atención de Protección Civil , disponibles las 24 horas.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y no descartaron la activación de nuevas alertas si el frío se intensifica en los próximos días.