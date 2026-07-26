Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 26 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo un temblor hoy en México? Sigue la actividad completa de todos los sismos sucedidos en la república mexicana con magnitud, epicentro y el reporte actualizado de autoridades.

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¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?

El próximo simulacro nacional de sismo en México está programado para el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 11:00 de la mañana. Este ejercicio será diferente, por primera vez en la historia, caerá en fin de semana, lo que dará la oportunidad de poner a prueba los planes de emergencia en casa, en lugar de hacerlo en la escuela o la oficina.

Como ya es tradición, la fecha se mantiene para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017, y a esa hora sonará la alerta sísmica en los altavoces públicos y te llegará la notificación de prueba directo a tu celular para ensayar bien las rutas de evacuación.