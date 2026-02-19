ALERTA AMBER: Buscan al pequeño Adler Emmanuel; desapareció en la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó de manera oficial la Alerta Amber tras la desaparición del niño Adler Emmanuel Jiménez Diego. El pequeño, de apenas un año y seis meses de edad, fue visto por última vez el pasado domingo 15 de febrero de 2026.

Debido a su corta edad, las autoridades consideran que el menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad, por lo que se solicita la colaboración de toda la ciudadanía.

Alerta Amber por desaparición en Santa Isabel Tola

De acuerdo con la ficha de búsqueda número 157/2026, el menor se encontraba en la colonia Santa Isabel Tola, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, al momento de su desaparición.

Desde esa fecha, sus familiares perdieron contacto con él y no han tenido noticias sobre su ubicación actual, por lo que la denuncia formal se presentó el 17 de febrero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Adler Emmanuel Jímenez Diego, de 1 año, visto por última vez el pasado 15 de febrero en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/WAtqG3AAJq — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) February 18, 2026

Señas particulares para identificar a Adler

Para facilitar su reconocimiento en lugares públicos o transporte, se han compartido los siguientes rasgos físicos del menor:



Físico: Es de complexión delgada y tiene la piel morena clara.

Es de complexión delgada y tiene la piel morena clara. Rostro: Sus ojos son pequeños y de color café claro; su cabello es negro y lacio.

Sus ojos son pequeños y de color café claro; su cabello es negro y lacio. Detalles específicos: Como seña particular, el pequeño presenta cicatrices de unos granos.

¿Cómo iba vestido el día de su desaparición?

Al momento de ser visto por última vez en la capital, Adler Emmanuel vestía una sudadera negra y una gorra negra con rayas blancas. Estos datos son clave para las personas que transitan por la zona norte de la ciudad y puedan aportar alguna pista sobre su paradero.

Información sobre su acompañante

El reporte de las autoridades indica que el niño iba acompañado por Yessica Diego Franco, una mujer de aproximadamente 29 años de edad. Como dato para identificarla, se menciona que ella tiene una cicatriz de cesárea.

Es fundamental localizar a ambos para garantizar la integridad y el bienestar del pequeño Adler y de Yessica Diego.

¿A dónde llamar si tienes información de persona con Alerta Amber activada?

Si has visto a Adler Emmanuel o tienes algún dato que ayude a encontrarlo, no dudes en comunicarte de inmediato a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada:

