Actriz mexicana estaba en Japón durante el terremoto de este 1 de enero

Tras el terremoto de 7.6 en magnitud ocurrido este 1 de enero de 2024 en Japón, las autoridades han reportado al menos seis personas atrapadas entre los escombros. Sin embargo, una popular actriz mexicana está de visita en el país asiático.

Se trata de Érika Buenfil, quien está de viaje por tierras niponas, compartió algunas fotografías que tomó en las calles de Tokio. Además, en su sección de historias mencionó que visitó la zona de Akihabara, un área comercial dedicada a la animación e historietas, conocidas como anime y manga, respectivamente.

“Hoy fue un día de relax, y nos fuimos a lugar que se llama Akihabara, pero a mí ya me dio hambre y esta gente no quiso y fuimos unas que se llaman Mos Burger con vasito de One Piece”, afirmó Buenfil, quien está acompañada de su hijo en dicha travesía.

La actriz está de visita en la zona de Akihabara, en Tokio, Japón. | Instagram @erikabuenfil50.

Después de las primeras noticias sobre el terremoto en Japón que ocurrió cerca de la 1 de la mañana de este lunes, tiempo del centro de México, los seguidores de la también influencer de TikTok comenzaron a dejarle comentarios sobre si se encontraba bien tras el fenómeno natural que causó la activación alertas por tsunami.

Sin embargo, alrededor de las 8:00 horas, tiempo del centro de México, Érika Buenfil compartió cuatro fotografías de ella y su hijo afuera de varios edificios y comercios de Akihabara. Incluso más temprano publicó otras imágenes en Tokio.

¿Qué pasó hoy en Japón?

Cabe recordar que el terremoto de 7.6 impactó principalmente la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, lo que detonó alertas de tsunami en la costa oeste de Japón, mientras que la capital, Tokio, está ubicada en la parte este de la isla.

¡Vaya manera de recibir el #AñoNuevo! En Japón, el 2024 arrancó con un #sismo de 7.5 que sacudió al país y provocó una alerta de #tsunami. Miles de viviendas se quedaron sin energía eléctrica y vuelos fueron cancelados.



No se presentaba una situación así desde el 2011.



En… pic.twitter.com/yqtrWQWsOO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 1, 2024

El movimiento telúrico detonó una alerta de tsunami no sólo en dicho país, sino también en las ciudades rusas de Vladivostok, Nakhodka y la isla de Sahkalin, al este de la nación, que están cerca del mar de Japón.

La Administración Meteorológica de Corea del Sur también mantenía observación sobre cambios en el nivel del mar en las zonas costeras de Gangneung, Yang Yang y Goseong, de la provincia de Gangwon.