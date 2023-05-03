NASA actualiza integrantes del Acuerdo de Artemisa; México está en la lista

En las primeras horas del miércoles 3 de mayo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) actualizó la lista de los integrantes que conforman el Acuerdo de Artemisa, mismo que tiene el objetivo de llevar a la humanidad a pisar la Luna tras la misión Apolo llevada a cabo hace 50 años.

El nombre de Artemisa se decidió al considerarse como la hermana gemela de Apolo, dios de las artes, del arco y la flecha, y su nombre fue utilizado para usarse en las misiones espaciales de Estados Unidos durante los años noventa; actualmente funge como uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA.

¿Qué es el Acuerdo de Artemisa?

El 13 de octubre de 2020, con motivo del 71º Congreso Astronáutico Internacional se llevó a cabo la declaración del Acuerdo de Artemisa con el que buscan establecer operaciones en la Luna bajo un parámetro pacífico y con transparencia, otro de los puntos que establece es fomentar la cooperación de ayuda en casos de emergencia, publicar los datos y proteger los lugares históricos que se hallen en el satélite natural.

¿Qué países integran el Acuerdo de Artemisa?

El Acuerdo de Artemisa busca la manera de seguir sumando países que puedan aportar el ámbito espacial, por esto, República Checa se convirtió en el país número 24 en integrar el equipo; la NASA le dedicó unas palabras al acontecimiento.

"La República Checa está firmando los Acuerdos de Artemisa, uniéndose a más de 20 naciones de todo el mundo comprometidas con la exploración pacífica y segura del espacio", se lee en un mensaje.

Actualmente, los países que conforman el Acuerdo de Artemisa son:



Australia

Canadá

Italia

Japón

Luxemburgo

Emiratos Árabes Unidos

Colombia

Francia

Israel

Italia

Japón

México

Nueva Zelanda

Nigeria

Polonia

Corea del Sur

Rumania

Ruanda

Arabía Saudita

Singapur

Reino Unido

Estados Unidos

Ucrania

República Checa

La lista oficial de los países que integran el Acuerdo de Artemisa; la NASA integró a un nuevo país.|Twitter @NASAArtemis

¿Cuándo ingresó México al Acuerdo de Artemisa?

En noviembre 2021, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se presentó en la Cumbre de Líderes de América del Norte e invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a formar parte de los Acuerdos Artemisa; en diciembre de 2021 hicieron oficial su integración.

"Para quienes vivimos en 1969, con la televisión de bulbo, la llegada del hombre a la Luna fue algo que no olvidamos. Entonces éramos espectadores. Ahora vamos a ser participantes. Es un gran paso para México, no vamos a ser espectador, vamos a estar ahí”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Integrar a México a los Acuerdos Artemisa se tradujo en una respuesta positiva para el sector espacial mexicano, pues representa una serie de beneficios como son:



Fomentar el desarrollo científico y tecnológico espacial.

Desarrollar proyectos conjuntos con la NASA y empresas espaciales

Crear empresas espaciales mexicanas.

Las estimaciones hechas por la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideran que para el 2025 la industria aeroespacial mexicana será la décima más importante del mundo y generará más de 100 mil empleos en todo el país.