Acuerdo entre EE.UU. y Canadá para el rastreo de armas en la frontera

Los gobiernos de Canadá y Estado Unidos acordaron fortalecer su colaboración para el rastreo de armas interceptadas en la frontera como medida para disminuir el contrabando de armas cortas.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, Marco Mendicino, y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunciaron algunos acuerdos entre ambos países destinados a hacer frente a la delincuencia transfronteriza, entre ellos uno que contempla un mayor rastreo de las armas de fuego.

“Canadá y Estados Unidos han acordado reforzar la cooperación bilateral para reducir la violencia armada. Esto significa avanzar aún más en el rastreo de armas ilegales para que podamos exigir responsabilidades a esos delincuentes y a las redes de delincuencia organizada”. Marco Mendicino / Ministro de Seguridad Pública de Canadá

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá cooperará con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos en el rastreo de las armas incautadas para saber quién las compró y si se utilizaron previamente en acciones criminales.

El año pasado se incautaron más de 1.000 armas de fuego en la frontera, según una fuentes gubernamentales. Esta cifra es similar a la de 2021, cuando se confiscaron 1.110, según datos de la CBSA.

Por su parte, Estados Unidos rastrea las armas exigiendo a los comerciantes de armas de fuego que registren los números de serie de las armas que venden y quién las compró. El rastreo proporciona información clave a la ATF, que luego puede investigar y procesar a los compradores de armas de fuego que posteriormente se venden ilegalmente o se contrabandean.

Hasta ahora, el rastreo de armas en Canadá no había sido sistemático. Canadá rastreaba solo entre el 6 y el 10% de las armas implicadas en delitos, según datos de 2019 de la Real Policía Montada de Canadá.

Purchasing a gun for someone who is prohibited by law from possessing one, or for someone who does not want their name associated with the transaction, is a “straw purchase,” a federal crime that can land you in prison for decades. https://t.co/AA0Mu10KYc #DontLieForTheOtherGuy pic.twitter.com/TT4QmZnUc0 — ATF HQ (@ATFHQ) April 28, 2023

Provincias que aplican el rastreo de armas en Canadá

Ontario, la provincia más poblada de Canadá, rastrea casi todas las armas cortas implicadas en delitos, y en 2021 se comprobó que más del 80% de las que se pudieron rastrear procedían de Estados Unidos.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau introdujo el año pasado nueva legislación para hacer frente a la violencia armada, incluida la congelación de la venta de armas cortas y la prohibición de la venta de cargadores de gran capacidad.

Proceso para el rastreo de armas en Estados Unidos

Según la ATF, el rastreo de un arma de fuego comienza cuando una entidad competente descubre un arma de fuego en una escena de crimen e investiga para conocer el origen o la procedencia para desarrollar pistas de investigación.

El rastreo es un proceso sistemático del movimiento del arma de fuego desde su fabricante o desde su introducción al comercio estadounidense por parte del importador a través de la cadena de distribución para identificar a un comprador sin licencia.

Esa información puede servir para conectar a un sospechoso con un arma de fuego en una investigación criminal e identificar potenciales traficantes. El rastreo de armas de fuego puede detectar patrones interestatales, intraestatales e internacionales en las fuentes y los tipos de armas involucradas en delitos.