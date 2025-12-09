¿Abuso de autoridad? Acusan a alcalde municipal, Diego Rivera, de apoderarse de una empresa tequilera

El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro , presuntamente habría ordenado un despliegue de patrullas municipales hacia una empresa productora de tequila ubicada en el municipio productor de la bebida.

De acuerdo a reportes, la empresa habría cerrado completamente después del operativo que se llevó a cabo en las afueras de la tequilera.

Otra vez en el ojo del huracán...



El alcalde morenista de Tequila, #Jalisco, Diego Rivera Navarro, es acusado de #abuso de autoridad tras enviar patrullas a cerrar una tequilera local.



Ciudadanos denuncian que el operativo busca presionar a los dueños por un cobro predial… pic.twitter.com/S50F3nGrm3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2025

El reportero de FIA, Gustavo Cárdenas, confirmó que se utilizaron al menos entre ocho a diez unidades municipales, las cuales tenían cerrada la entrada principal del lugar por orden directa del presidente municipal.

La acción se ejecutó sin ofrecer ninguna explicación oficial. El ingreso a la empresa quedó bloqueado por completo. Hasta el momento, el alcalde de Rivera Navarro no ha dado la cara ni ha ofrecido una razón oficial por la toma de la tequilera.

Acusan intento de expropiación por cobro desmedido de predial

En redes sociales, ciudadanos de Tequila denunciaron que el cierre de la empresa se trataría de un acto de presunta expropiación.

El argumento principal es que la toma policial obedece a un intento del gobierno municipal por cobrar de manera arbitraria un impuesto predial abusivo y desmedido. Los señalamientos apuntan a que el alcalde estaría usando su posición para presionar a la empresa a ceder ante un cobro injustificado. La acción se sumaría a su patrón de abuso de poder .

No es la primera vez que acusan al alcalde de autoritarismo

La controversia actual no es un caso aislado. El alcalde morenista Diego Rivera Navarro se ha caracterizado por su autoritarismo y pesan sobre él múltiples denuncias de abuso de poder.



Ataque a la prensa: Hay señalamientos en su contra que incluyen ataques contra la libertad de expresión, como cuando ordenó la detención de un reportero gráfico de televisión



Hay señalamientos en su contra que incluyen ataques contra la libertad de expresión, como cuando ordenó la detención de un Intento de apoderarse de bienes públicos: También ha sido acusado de intentar apoderarse de un inmueble público, el cual es el Museo Nacional del Tequila

Estos incidentes muestran un patrón constante de uso arbitrario de la autoridad municipal.

No hay comunicado oficial de Diego Rivera

La movilización de patrullas municipales en una empresa privada y el posterior silencio del alcalde han agudizado la polémica en Tequila.

La falta de una explicación oficial deja la puerta abierta a las denuncias de que el alcalde está utilizando a la fuerza pública de manera indebida para resolver un conflicto fiscal. El incidente se suma a las acusaciones previas, poniendo en el centro del debate el uso del poder político contra particulares.

El alcalde morenista no ha dado explicaciones hasta el momento por la toma de la tequilera.