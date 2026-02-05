Alerta en Manzanillo por presencia de “dragón azul” en playas; piden evitar contacto

¡Cuidado con la playa! La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima informó que Protección Civil Manzanillo emitió una alerta tras la detección de la especie marina conocida como dragón azul en zonas de playa del municipio.

Alerta en Manzanillo por dragón azul

De acuerdo con la información oficial, la presencia de este organismo en las costas de Manzanillo llevó a las autoridades a exhortar a la población a extremar precauciones y evitar cualquier tipo de contacto.

El llamado está dirigido tanto a residentes como a visitantes que acuden a disfrutar de las playas del municipio.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta durante su estancia en la zona costera y observar con cuidado la arena y el mar antes de acercarse o manipular cualquier especie marina. La principal medida preventiva es no tocar al dragón azul bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, las autoridades indicaron que, en caso de sufrir una picadura, es importante actuar de inmediato.

Se recomienda llamar al 911 para solicitar apoyo o acudir con el personal de guardavidas que se encuentre en el lugar, a fin de recibir atención y seguir las indicaciones correspondientes.

La UEPC reiteró la importancia de atender las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales institucionales.

La alerta permanece vigente ante la detección de esta especie en playas de Manzanillo, por lo que se insiste en reforzar las medidas de prevención para evitar incidentes.

¿Por qué es peligroso el dragón azul?

El dragón azul es peligroso porque, aunque es pequeño y puede parecer inofensivo, almacena en su cuerpo el veneno de organismos marinos como la carabela portuguesa, de los que se alimenta.

Al tener contacto con el animal, puede liberar esas células urticantes y provocar una picadura dolorosa que causa ardor, inflamación e irritación en la piel. Por ello, se recomienda no manipularlo ni acercarse, incluso si se encuentra varado en la arena.