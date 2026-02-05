Indignación en Oaxaca: captan agresión sexual desde una camioneta en movimiento

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación en Oaxaca capital, luego de que se difundieran imágenes de una presunta agresión sexual ocurrida a plena luz del día en la colonia Volcanes. El material fue grabado por testigos y rápidamente se volvió viral, provocando una ola de reacciones y exigencias de justicia.

En las imágenes se observa cómo una mujer es tocada sin su consentimiento mientras estaba parada en la banqueta. El presunto agresor viajaba a bordo de una camioneta roja en movimiento, cuando está cerca de la mujer, sacó su mano le tocó los glúteos antes de continuar su camino. La escena, breve pero contundente, desató el enojo de usuarios que denunciaron la normalización del acoso en espacios públicos.

😡😠👮🏽‍♂️👮🏽‍♂️ Sucedió en la Colonia Volcanes de la Ciudad de Oaxaca; no solo es un vídeo chusco, es un delito, y como tal la autoridad tiene que intervenir. Este tipo de acciones, para el responsable, tiene todo un antecedente sicológico.

⛔ Tocar a una mujer sin su consentimiento,…

Redes sociales exigen castigo para agresor sexual en Oaxaca

Tras la difusión del video, decenas de personas expresaron su rechazo a este tipo de conductas y señalaron la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres incluso durante el día. Colectivos feministas y ciudadanos pidieron que el caso no quede impune y que se identifique al responsable.

Ante la viralización del caso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca exhortó a las víctimas de delitos sexuales a presentar la denuncia correspondiente, al señalar que en muchos casos estos hechos no se reportan, lo que complica el inicio de investigaciones y la aplicación de sanciones.

La dependencia reconoció que la falta de denuncias es uno de los principales obstáculos para combatir este tipo de violencia, ya que sin un reporte formal es difícil integrar carpetas de investigación y dar seguimiento legal a los responsables.

Especialistas y organizaciones civiles han reiterado que grabar y difundir este tipo de agresiones puede ayudar a visibilizar el problema, pero subrayan que la denuncia ante las autoridades es clave para que exista una consecuencia legal.

Cifras Clave de Acoso y Violencia Sexual en 2025

La agresión captada en la colonia Volcanes no es un caso aislado. Las cifras nacionales reflejan la magnitud del problema:

