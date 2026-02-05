Golpean y amagan a cirujano y a su familia supuestos agentes federales en su casa en Tijuana

Un cirujano denunció que supuestos agentes federales irrumpieron en su residencia, ubicada en una de las zonas exclusivas de Tijuana , donde presuntamente lo amagaron junto a su familia, lo golpearon y sustrajeron diversas pertenencias.

¿Agentes federales? Entran a robar en casa de cirujano en Tijuana

Un cirujano denunció la irrupción de supuestos agentes federales en su residencia, ubicada en una de las zonas exclusivas de Tijuana.

De acuerdo con su testimonio, los individuos lo amagaron a él y a su familia, lo golpearon y se llevaron mochilas y maletas con lo que robaron.

Los hechos habrían ocurrido en una vivienda de la zona del Hipódromo, donde presuntamente participaron supuestos agentes de la Guardia Nacional .

Cirujano denuncia la irrupción de supuestos agentes federales en su residencia de una de las zonas exclusivas de #Tijuana.



Los amagaron a él y a su familia, lo golpearon y se llevaron mochilas y maletas con lo que robaron. pic.twitter.com/JX5NlMIM28 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

En horas recientes se viralizó un video en el que se escucha a una mujer gritar desde su casa ante la presencia de estos elementos, quienes, según se denuncia, amenazaban con entrar.

Posteriormente, también se filtraron imágenes en las que se observa a los supuestos agentes llevándose diversas pertenencias del domicilio.

Presuntos elementos de la Guardia Nacional golpean y roban negocio de tragamonedas en Aguascalientes

El pasado 2 de febrero comenzó a difundirse en redes sociales un video en el que aparecen cuatro presuntos integrantes de la Guardia Nacional dentro de un negocio de tragamonedas en Aguascalientes.

De acuerdo con las imágenes, los hombres, vestidos con uniformes y con el rostro totalmente cubierto, realizan lo que se describe como una revisión irregular al interior del establecimiento.

Según lo que se señala en la difusión del material, al finalizar la revisión los supuestos integrantes de la corporación habrían sustraído dinero del lugar.

Circula un video captado el 2 de febrero en #Aguascalientes que muestra a presuntos elementos de la #GuardiaNacional realizando una "revisión" violenta en un negocio de tragamonedas.



En las imágenes se observa cómo golpean a un empleado y vandalizan las cámaras de seguridad para… pic.twitter.com/ajspt2r9xr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2026

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial ni postura pública sobre los hechos que se observan en el video difundido en redes sociales.

Tampoco se ha confirmado la identidad de los hombres que aparecen en las imágenes ni se ha informado sobre la apertura de alguna investigación relacionada con el incidente ocurrido en el negocio de tragamonedas en Aguascalientes.