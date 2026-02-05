Desaparecen Oscar, Wendy y Alexa 3 menores en Guanajuato; Activan la Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha formalizado la búsqueda de tres menores de edad mediante la emisión de la Alerta Amber , tras registrarse sus desapariciones en distintas zonas de la entidad durante los últimos días. Las autoridades han manifestado una profunda preocupación por el bienestar de los jóvenes, subrayando el riesgo de que puedan ser víctimas de conductas delictivas debido a su condición de menores.

Oscar de Jesús López Corona

En el municipio de Irapuato, se notificó la ausencia de Oscar de Jesús López Corona, un joven de diecisiete años de nacionalidad mexicana que fue visto por última vez el miércoles 4 de febrero.

El adolescente posee una estatura de 1.75 centímetros y un peso aproximado de 55 kilogramos. Entre sus rasgos físicos destaca una cabellera negra y lacia, además de ojos en forma de óvalo de tonalidad café muy oscuro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Oscar de Jesús López Corona de 17 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/xfEDrgNuVM — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) February 5, 2026

Como marcas distintivas, se reporta que presenta cicatrices en ambas manos. Al momento de su desaparición, vestía una prenda superior en color naranja, una chaqueta que combina los colores azul y gris, pantalones deportivos azules y calzado deportivo negro.

Wendy Márquez Ramón

Simultáneamente, en la ciudad de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, se activó la búsqueda de Wendy Márquez Ramón, de 16 años de edad. La joven desapareció el mismo 4 de febrero y se caracteriza por tener cabello negro y lacio, ojos ovalados de color café oscuro y una estatura de 1.60.

Su peso se estima en 52 kilogramos y no cuenta con señas particulares reportadas. La vestimenta que portaba consiste en un suéter de color café, pantalones de mezclilla azul y calzado deportivo blanco.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Wendy Márquez Ramón de 16 años, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/pYKNgi4vv0 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) February 5, 2026

Alexa Viridiana García Olmos

Por otro lado, en Silao de la Victoria, las autoridades buscan a Alexa Viridiana García Olmos, una niña de nueve años que se encuentra desaparecida desde el pasado 27 de enero. Según los informes oficiales, la menor fue vista por última vez mientras se encontraba con su madre. Alexa Viridiana mide 1.20 centímetros y pesa 30 kilogramos.

Sus rasgos incluyen cabello lacio y negro, así como ojos de forma alargada en color café oscuro. Una marca física que facilita su identificación es un lunar localizado en su hombro derecho. El día de los hechos llevaba puesta una playera con la ilustración de un personaje, pantalones deportivos azules y tenis en combinación de colores negro y blanco.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Alexa Viridiana García Olmos de 9 años, Silao de la Victoria, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/YC4zs7IoMm — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) February 5, 2026

La institución de procuración de justicia del estado de Guanajuato ha emitido estas fichas con fecha del cinco de febrero de dos mil veintiséis. Se ha hecho un llamado enfático a la ciudadanía para que, en caso de contar con información fidedigna sobre la ubicación de cualquiera de estos tres menores, se abstengan de intervenir de manera directa y procedan de inmediato a contactar a las autoridades competentes a través de los números de emergencia 911 o mediante la línea 800 DNUNCIA, cuyo número telefónico es 368-62-42. La colaboración ciudadana resulta fundamental para garantizar el pronto regreso de Oscar de Jesús, Wendy y Alexa Viridiana a sus entornos seguros.

