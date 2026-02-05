Regresa el uso obligatorio de cubrebocas en Jalisco ante el brote de sarampión

¡Atención, padres de familia! La Secretaría de Salud de Jalisco decretó el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante el repunte de casos de sarampión en la entidad.

¿En qué escuelas será obligatorio el cubrebocas en Jalisco?

A través de un oficio que comenzó a circular en redes sociales, la Secretaría de Salud solicitó a la Secretaría de Educación de la entidad que se decrete el uso preventivo obligatorio de cubrebocas en zonas con mayor registro de contagios.

De esta forma, la medida aplica en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo los municipios de:



Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos.

|Redes sociales

¿A quiénes aplica el uso obligatorio de cubrebocas?

De acuerdo con lo establecido, el cubrebocas deberá ser utilizado por alumnos, docentes y personal administrativo, durante su permanencia dentro de los planteles escolares.

Esta medida estará vigente durante 30 días, sin embargo, podría extenderse si los contagios continúan en aumento o si no se observa una disminución significativa en los casos activos.

Cabe decir que en los últimos días, las autoridades educativas ya habían suspendido actividades presenciales en al menos 15 planteles de educación básica de la ZMG, por el aumento de casos.

Sarampión regresa a México: registro de contagios

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria. Tan solo en el primer mes del 2026, México ya contabilizaba 718 casos.

Colocando a Jalisco como el más afectado a nivel nacional, concentrando una parte importante del brote activo de la enfermedad en el país.