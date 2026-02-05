Videos destapan red de extorsión dentro de la Fiscalía del Edomex

Una serie de videos difundidos en redes sociales que exhiben presuntos actos de extorsión cometidos por agentes ministeriales provocaron una sacudida al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, dieron pie a investigaciones internas y penales que hoy tienen a 39 servidores públicos bajo investigación.

De acuerdo con la información confirmada por la propia Fiscalía mexiquense, ya se ejerció acción penal contra ocho integrantes de la corporación por los delitos de extorsión y usurpación de funciones. Dos de estos elementos ya fueron dados de baja, mientras continúan los procesos legales para deslindar responsabilidades.

También hay civiles implicados por secuestro exprés en el Edomex

Las investigaciones no se limitaron al personal de la Fiscalía. Autoridades informaron que tres civiles, presuntamente conocidos como madrinas —figura comúnmente asociada al apoyo informal de agentes—, también fueron llevados ante la justicia. A estas personas se les acusa del delito de secuestro exprés con fines de extorsión , una práctica que agrava el señalamiento de una posible red criminal operando bajo el amparo de insignias oficiales.

Además, 19 sujetos fueron detenidos en flagrancia cuando se hacían pasar por agentes ministeriales. Estas personas portaban prendas e insignias falsas, con las que presuntamente intimidaban a ciudadanos para obtener dinero a cambio de no detenerlos o fabricarles delitos.

#FiscalíaEdoméxInforma.



Resultado de las investigaciones, derivadas de señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación sobre presuntos actos extorsivos cometidos por elementos de esta Institución, la #FiscalíaEdoméx ejercitó acción penal en contra de ocho… pic.twitter.com/t4kZ1m8GOE — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 5, 2026

Más de 110 expedientes abiertos contra funcionarios de la Fiscalía del Edomex

El alcance del caso es mayor de lo que inicialmente se pensaba. La Fiscalía del Edomex confirmó que existen más de 110 expedientes abiertos por distintas irregularidades relacionadas con extorsiones , abuso de autoridad y uso indebido de funciones públicas.

Algunos de los afectados, luego de ver los videos difundidos en redes, decidieron acudir a denunciar formalmente los hechos. Estas denuncias permitieron identificar patrones, zonas de operación y presuntos responsables, tanto dentro como fuera de la corporación.

Una crisis de confianza para la Fiscalía mexiquense

El escándalo ha generado una fuerte crisis de credibilidad para la Fiscalía del Edomex, una institución que ya enfrentaba cuestionamientos por su actuación en casos de alto impacto. Ahora, el señalamiento de que agentes ministeriales habrían participado directamente en extorsiones y secuestros exprés pone en el centro del debate la urgencia de depuración interna y controles más estrictos.

Aunque la dependencia sostiene que las investigaciones demuestran que no hay tolerancia a la corrupción, el hecho de que 39 servidores públicos estén bajo investigación refleja la magnitud del problema.

Uno de los elementos más relevantes es que varios de estos casos se conocieron gracias a grabaciones difundidas por las propias víctimas, quienes documentaron los abusos. Estos videos se convirtieron en una prueba clave para iniciar las investigaciones penales y administrativas.