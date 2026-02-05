Detienen al exalcalde morenista, Gerardo Cortés, en Tlaxcala; lo señalan por secuestro y nexos con el narco

Durante la noche de este martes 3 de febrero de 2026, elementos de seguridad lograron la captura del exalcalde morenista , Gerardo Cortés Caballero, quien fuera el presidente municipal de Cuautempan, Puebla, tras permanecer varios meses huyendo de la justicia.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 20:50 horas en la capital de Tlaxcala, específicamente en la colonia Mirasol sobre la calle Petra Márquez, donde el exfuncionario fue ubicado tras un operativo de seguimiento por investigaciones iniciadas el año pasado.

Tras ocho meses prófugo, fue detenido Gerardo Cortés Caballero, alcalde morenista con licencia de Cuautempan, Puebla



La captura se realizó en Tlaxcala



Es investigado por secuestro, extorsión, delincuencia organizada, peculado y enriquecimiento ilícito

Así fue la captura del exalcalde morenista

De acuerdo con los datos asentados en el Registro Nacional de Detenciones, la ubicación de Gerardo Cortés Caballero fue posible gracias a un trabajo de inteligencia coordinado que le seguía el rastro en el estado vecino de Tlaxcala.

Al momento de ser interceptado, el alcalde no pudo evadir nuevamente a los agentes, quienes ya contaban con las órdenes judiciales necesarias para su inmediata aprehensión.

¿De qué se le acusa a Cortés Caballero?

Cortés Caballero no solo es investigado por presuntas irregularidades administrativas, sino por un expediente que contempla delitos de alto impacto que mantuvieron en alerta a la región de la Sierra Norte.

Las indagatorias de la Fiscalía señalan que durante su periodo como alcalde, presuntamente utilizó su posición de poder para operar redes de extorsión y secuestro. Además, se le vincula directamente con el control del narcomenudeo y la posesión de armamento prohibido, lo que dibuja un patrón delictivo que operó bajo el cobijo del palacio municipal entre 2024 y 2025.

Gerardo Cortés Caballero, ex alcalde de Cuautempan, Puebla, estuvo PRÓFUG0 casi un año; fue localizado en Tlaxcala.



Más sobre el tema: https://t.co/Oa7NyFBANd pic.twitter.com/sw0fvMgrOU — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) February 4, 2026

Cateos habrían delatado al exalcalde

El desplome de la carrera política de Cortés Caballero comenzó formalmente en mayo de 2025. En ese mes, autoridades ministeriales ejecutaron diversos cateos en inmuebles vinculados al entonces alcalde en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán.

Los hallazgos de sustancias ilícitas y armas durante esos operativos fueron la prueba clave que obligó al edil a huir de la zona, dejando el ayuntamiento en medio de una crisis de gobernabilidad y una lluvia de denuncias ciudadanas que hoy lo tienen finalmente tras las rejas.

¿A dónde llevaron a Cortés Caballero tras su detención?

Inmediatamente después de su detención en Tlaxcala, se activó un fuerte dispositivo de seguridad para trasladar al exfuncionario de vuelta a Puebla. Al llegar, fue ingresado a las instalaciones correspondientes para iniciar los trámites legales y médicos de ley antes de ser presentado ante la autoridad judicial que lo reclama.

Se espera que su audiencia inicial se lleve a cabo pronto, donde se le imputarán formalmente los ocho cargos y se solicitará la medida cautelar de prisión preventiva debido al alto riesgo de fuga demostrado previamente.