¡No tienen corazón! Pareja abandona a perrita en Cuernavaca; cámaras lograron evidenciarlos

Durante la mañana de este martes 3 de febrero, habitantes de la colonia Ricardo Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos , denunciaron el abandono de una perrita de raza pequeña que fue localizada amarrada a una estructura metálica en la calle Héroes de Nacozari.

De acuerdo con grabaciones de cámaras de vigilancia, una pareja llevó al animal hasta el sitio la noche del lunes, cerca de las 23:42 horas, y minutos después se retiraron del lugar sin ella, dejándola a su suerte durante toda la madrugada.

¡Indignante! Abandonan a perrita en Cuernavaca 😡💔



Vecinos del Fraccionamiento Alegría despertaron con una escena desgarradora: una pequeña perrita fue hallada amarrada a una estructura metálica sobre una barda; pasó toda la noche a la intemperie, asustada y sola🌧️🌑 ¡se busca… pic.twitter.com/Gfipih3BSd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 4, 2026

Perrita pasó la noche sola y amarrada

El pequeño canino, de pelaje negro, tuvo que soportar las bajas temperaturas de la madrugada atada a una barda metálica sin posibilidad de refugiarse. Fue hasta el amanecer cuando los vecinos del Fraccionamiento Alegría se percataron de su presencia al escuchar sus lamentos.

La escena fue descrita por los rescatistas como desgarradora, ya que el animal se encontraba visiblemente asustado y desorientado tras haber sido traicionado por quienes presuntamente eran sus cuidadores.

Cámaras de vigilancia delatan a los agresores

La tecnología fue clave para reconstruir los hechos. En los videos de seguridad se observa claramente cómo, a las 23:42 horas del lunes, una pareja camina con la perrita hacia el punto del abandono. Solo tres minutos después, a las 23:45, las mismas personas reaparecen en las grabaciones caminando en sentido contrario, pero ya con las manos vacías.

Esta evidencia ha sido fundamental para que la comunidad exija una investigación formal, ya que el abandono intencional está penado en el estado de Morelos.

Movilización ciudadana por el rescate de la perrita

Tras el hallazgo, la solidaridad de los habitantes de la colonia Flores Magón no se hizo esperar. De inmediato, se le proporcionó agua y alimento, además de ser revisada para descartar lesiones físicas graves.

Organizaciones protectoras de animales se han sumado a la causa, difundiendo las imágenes de los presuntos responsables en redes sociales con el fin de que la presión social ayude a las autoridades a dar con su paradero y evitar que vuelvan a cometer actos similares.

El vacío legal y la exigencia de castigo

Este caso ha reavivado el debate sobre la efectividad de las leyes contra el maltrato animal en Cuernavaca. Los vecinos señalan que no basta con rescatar al animal, sino que es necesario sentar un precedente legal.

"No se puede permitir que la gente use a los animales como objetos desechables", comentaron integrantes de colectivos locales, quienes instan a la Fiscalía del Estado a tomar las grabaciones como prueba de un delito flagrante contra el bienestar animal.

Buscan hogar para perrita abandonada

Mientras se busca justicia, la prioridad ahora es encontrar una familia que realmente valore la vida de esta pequeña perrita. Por el momento, se encuentra bajo resguardo temporal de un vecino, pero se ha abierto una convocatoria para una adopción responsable.

El objetivo es que, tras la amarga experiencia de pasar una noche amarrado a una barda, esta perrita pueda conocer lo que es tener un hogar donde se le brinde amor y protección, lejos de la crueldad que sufrió.