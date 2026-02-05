Emergencia en Playas de Rosarito, BC: controlan incendio en ducto de Pemex

Una fuga de combustible seguida de un incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) encendió las alertas la mañana de este martes en Playas de Rosarito, Baja California, específicamente en la colonia Villas Costa Rica. Sin embargo, autoridades confirmaron que la situación fue completamente controlada a las 13:36 horas, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores.

De acuerdo con la gobernadora, Marina del Pilar, el incidente obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 50 personas que se encontraban en los alrededores del ducto , como medida de seguridad ante el riesgo que representaba la fuga de gasolina y el fuego registrado en la zona.

Evitan tragedia tras incendio en ducto de Pemex en Playas de Rosarito

La rápida atención del siniestro fue posible gracias a la coordinación entre el personal de Pemex, Protección Civil del Estado y los cuerpos de Bomberos de Tijuana y Rosarito, quienes actuaron de manera inmediata para evitar que la emergencia escalara.

Las autoridades destacaron que, pese a lo aparatoso del incendio, no se registraron daños a viviendas ni infraestructura cercana, lo que fue atribuido a la pronta suspensión del funcionamiento del ducto y a la activación de los protocolos de seguridad correspondientes.

Pemex confirma control del incendio en Baja California

En un comunicado oficial, Pemex informó que el incendio se originó en el ducto Rosarito-Mexicali, presuntamente a causa de una fuga de gasolina. Desde el primer reporte, la empresa productiva del Estado ordenó detener el flujo del ducto y desplegó a su personal especializado para atender la contingencia.

Asimismo, se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, cuerpos de Bomberos, Protección Civil y personal de Seguridad Física de Pemex, lo que permitió controlar el fuego sin que representara un riesgo mayor para la población.

Sin personas lesionadas ni riesgo para la población tras incendio de ducto de Pemex

Tanto Pemex como las autoridades estatales confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el incidente. Tras sofocar el incendio, personal especializado permaneció en el lugar para realizar labores de contención del producto y asegurar la zona afectada.

Investigarán las causas del siniestro en Playas de Rosarito

Una vez controlada la emergencia, Pemex informó que un equipo de especialistas realizará una revisión exhaustiva del área para determinar las causas exactas que originaron la fuga y el incendio . Este análisis permitirá establecer si el incidente fue provocado por una falla técnica, un daño externo o algún otro factor.

Mientras tanto, el ducto permanecerá bajo supervisión y se llevarán a cabo los trabajos de reparación necesarios antes de reanudar operaciones, priorizando la seguridad de la población y del personal involucrado.