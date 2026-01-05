ENTREVISTA: Aseguran que Delcy Rodríguez colocó a Maduro y sirve para Donald Trump

Tras la caída de Nicolás Maduro, Venezuela no busca el caos, sino una “transición ordenada” donde las piezas del tablero político se mueven con precisión quirúrgica. Así lo afirmó Omar González, legislador venezolano y miembro del equipo de María Corina Machado, quien reveló en Hechos AM que la actual presencia de Delcy Rodríguez en el poder es meramente circunstancial y producto de una negociación desesperada.

Según el diputado opositor, la vicepresidenta del régimen enfrenta graves señalamientos en distintas investigaciones judiciales y hoy busca negociar su permanencia no por poder, sino para evitar responsabilidades penales.

¿Qué está pasando en Venezuela? Aseguran “movimiento temporal”

González fue enfático al señalar que la figura de Rodríguez en el Ejecutivo no será permanente. Su rol actual responde a una etapa provisional, propia de los complejos procesos de cambio de régimen.

“En estas transiciones hay decisiones que se toman y movimientos temporales mientras todo toma orden... Lo que se busca es una transición ordenada, pero es necesario orden”, explicó el legislador.

Operación “impecable” de Trump

El diputado calificó la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como una acción estratégica diseñada para devolver el control institucional al país. González no escatimó en reconocer la ejecución del gobierno estadounidense.

“El gobierno de Estados Unidos, bajo el mando del presidente Donald Trump, [fue] impecable con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa”, sentenció.

Esta operación, aseguró, se inscribe dentro de un plan mayor destinado a provocar un cambio de poder real que termine con la usurpación.

Más allá de las negociaciones temporales con figuras del chavismo, González recordó que existe un mandato popular ineludible: los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio.

El diputado reiteró que Edmundo González Urrutia obtuvo la victoria en las urnas y que ese resultado debe ser reconocido por las instituciones. Sin embargo, aclaró que el liderazgo político del proceso recae indiscutiblemente en María Corina Machado , a quien identificó como la figura que, eventualmente, asumirá el control total del proceso de transición y reconstrucción nacional.

Rescatado tras 400 días de asedio

El testimonio de Omar González tiene el peso de la supervivencia. El dirigente recordó que él mismo fue una de las figuras rescatadas por el gobierno estadounidense, tras permanecer más de 400 días refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas.

Ahí vivió bajo el asedio del régimen luego de que se emitieran órdenes de captura contra los colaboradores más cercanos de Machado. Hoy, desde la libertad, vislumbra el fin de la era Maduro y el inicio de una Venezuela institucional.