Hija de María Corina Machado recoge el Premio Nobel de la Paz 2025 a nombre de su madre
María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, realiza un viaje desde su país hasta Noruega, donde será la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.
Este 2025, el Comité Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , líder opositora en Venezuela, por sus esfuerzos para llevar a dicho país a la democracia. No obstante, su salida del país se mantuvo en misterio.
La exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela se resguarda en lugares secretos desde enero de 2025 , cuando fue secuestrada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Cabe recordar que incluso Edmundo González , candidato opositor de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, tuvo que salir exiliado del país.
Este 12 de diciembre de 2025 será la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega. Sigue la cobertura minuto a minuto de este evento en Fuerza Informativa Azteca.
Discurso de Ana Corina Sosa sacó lágrimas
Ana Corina Sosa emitió un discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz para su madre, María Corina Machado, los presentes se conmovieron al escucharla, ya que dio voz a miles de venezolanos que luchan por la democracia.
La democracia volvió a ocupar el escenario mundial desde Oslo.
Mientras María Corina Machado continúa su camino hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, su hija, Ana Corina Sosa, tomó la palabra en su nombre. Su discurso arrancó lágrimas y puso voz a millones…
Javier Milei acudió a ceremonia de entrega del Nobel de la Paz
Javier Milei, presidente de Argentina, acudió a Oslo, Noruega, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.
El Presidente Javier Milei llegó a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, acompañado por la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
FOTO: Así es como la hija de María Corina Machado recogió el Nobel de la Paz
Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado, recogió el Premio Nobel de la Paz 2025 a nombre de su madre en una ceremonia en Oslo, Noruega, debido a que la líder opositora aún no arriba al país europeo.
"Estaré en Oslo": María Corina Machado da detalles de su viaje
María Corina Machado sostuvo una llamada con Joergen Watne Frydnes, jefe del comité Noruego del Nobel, a quien aseguró que llegará a Oslo, pero debido a las condiciones de su viaje, no arribará a tiempo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Su premio será recogido por su hija.
"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos-noruegos que conozco que comparten nuestra lucha", mencionó en una llamada antes de tomar el vuelo que la saque de Venezuela.