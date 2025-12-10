Hija de María Corina Machado recoge el Premio Nobel de la Paz 2025 a nombre de su madre

Este 2025, el Comité Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , líder opositora en Venezuela, por sus esfuerzos para llevar a dicho país a la democracia. No obstante, su salida del país se mantuvo en misterio.

La exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela se resguarda en lugares secretos desde enero de 2025 , cuando fue secuestrada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Cabe recordar que incluso Edmundo González , candidato opositor de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, tuvo que salir exiliado del país.

Este 12 de diciembre de 2025 será la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega. Sigue la cobertura minuto a minuto de este evento en Fuerza Informativa Azteca.