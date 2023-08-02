Rusia sentencia a 22 años a periodista acusado de traición

El periodista de Rusia Ivan Safronov perdió su última apelación este miércoles 2 de agosto contra una sentencia de 22 años de cárcel por traición, dijo un reportero de Reuters en la Corte Suprema.

Safronov, un ex reportero de los periódicos Kommersant y Vedomosti que luego trabajó como asesor del jefe de la agencia espacial rusa, fue arrestado en 2020 y acusado de revelar información clasificada.

Ausencia de libertad de prensa en Rusia

Fue sentenciado en septiembre del año pasado, en lo que sus partidarios llamaron un fallo draconiano que mostraba la ausencia de libertad de prensa en Rusia.

Fue acusado de entregar secretos militares a la República Checa, miembro de la OTAN, pero su equipo de defensa dijo que el caso era una venganza por sus informes periodísticos sobre los planes rusos de vender aviones de combate a Egipto.

Reporteros Sin Fronteras condena sentencia

Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la sentencia a 22 años de cárcel que ha recibido el periodista de investigación ruso, en prisión preventiva desde hace más de dos años, por revelar “secretos de Estado” que ya estaban disponibles en Internet. La acusación de traición en la que se basa esta sentencia injusta y vengativa es completamente infundada, afirma RSF.

“El despiadado aparato judicial ruso intenta aplastar a un periodista con talento, pero lo hace en vano porque otros lo sustituirán”, declara Jeanne Cavelier, responsable del Área de Europa del Este y Asia Central de RSF. “La acusación totalmente incoherente presentada contra Ivan Safronov demuestra que se le castiga por hacer su trabajo. Condenamos esta draconiana, injusta y vengativa sentencia dictada por un régimen alérgico a los periodistas, una sentencia dictada a puerta cerrada mientras se impedía a sus abogados defenderlo”.

La información que publicó el periodista ya estaba disponible

El análisis de Safronov sobre la transferencia de tanques T-72 y vehículos blindados BRDM-2 a Serbia se basó en la información publicada por la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti y en los informes publicados por el Ministerio de Defensa del país.

Ivan Safronov fue trasladado en febrero a una prisión de alta seguridad en la región siberiana de Krasnoyarsk, y no estuvo presente en la decisión del Tribunal Supremo de este miércoles en Moscú.

El lunes, el político opositor de Rusia Vladimir Kara-Murza perdió una apelación contra una sentencia de 25 años por traición y difusión de "información falsa" sobre las fuerzas armadas de Rusia al hablar en contra de las acciones de Moscú en Ucrania.

Rusia ocupa el puesto 155 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.