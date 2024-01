Pastor en EU estafa a fieles con 3.2 mdd; dice que Dios se lo pidió

Un pastor de Colorado, en Estados Unidos, cometió una estafa contra sus seguidores con 3.2 millones de dólares a través de la venta de supuestas criptomonedas. Obviamente que él creó, en una plataforma que también fundó, controló y gestionó.

Se trata del pastor Eli Regalado y su esposa Kaitlyn, quienes lanzaron una supuesta criptomoneda llamada INDXcoin y que vendían a través de Wealth Exchange, un mercado de criptomonedas en línea.

La transa consistió en vender esta criptomoneda a todos los miembros de su iglesia Victorious Grace y otras comunidades cristianas de la zona de Denver.

Lo hacía usando palabras recurrentes en la religión. Por ejemplo, a los inversionistas les decía que recuperarían su dinero y que se volverían ricos “respaldados por Dios”.

¿Cómo se le cayó el teatro al pastor fraudulento?

El Comisionado de Valores de Colorado, Tung Chan, presentó cargos de fraude civil contra Eli y Kaitlyn Regalado, contra su supuesta criptomoneda y su plataforma, ya que cometieron presuntamente violaciones de las normas antifraude, licencias y disposiciones de registro de la Ley de Valores de Colorado.

Investigadores descubrieron que el pastor no tenía experiencia en criptomonedas. Un auditor externo incluso se dio cuenta que el código de la criptomoneda era inseguro y tenía serios problemas técnicos. También se dijo que no tenía liquidez y no valía prácticamente nada.

Pero eso no le importó a Regalado y siguió haciendo promoción, diciendo que era una inversión de bajo riesgo y altas ganancias. Poco a poco los inversionistas y la gente se percataron que el pastor tenía un lujoso estilo de vida.

¿A cuántos fieles estafó y de cuánto fue la estafa del pastor?

Según la denuncia presentada por la Oficina del Fiscal General de Colorado, los investigadores de la División de Valores de Colorado descubrieron que desde junio de 2022 hasta abril de 2023, la criptomoneda del padre recaudó casi 3.2 millones de dólares de más de 300 personas.

La denuncia alega que el pastor apuntó a las comunidades cristianas en Denver y afirmó que Dios le dijo directamente que los inversores se harían ricos si invirtieran dinero en su criptomoneda llamada INDXcoin.

“Alegamos que el señor Regalado se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana y que les vendió extravagantes promesas de riqueza cuando les vendió criptomonedas esencialmente sin valor”, dijo el comisionado Chan.

Lo descarado fue que el sacerdote no negó beneficiarse con el dinero de sus fieles. Incluso en uno de sus videos subidos a sus redes dijo:

“Los cargos son que Kaitlyn y yo nos embolsamos 1.3 millones de dólares, y solo quiero salir y decir que esos cargos son ciertos (...) Unos pocos cientos de miles de dólares fueron a una remodelación de la casa que el Señor nos dijo que hiciéramos”.