Adán Augusto batea a Noroña: ¿Por qué rechazó excluir al PAN de la Jucopo?

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, reveló que no excluirá al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de las reuniones del órgano, a pesar de la solicitud formal presentada por el senador Gerardo Fernández Noroña.

López Hernández calificó la petición de Noroña como "inviable" legalmente, reafirmando que la Jucopo es el espacio donde debe respetarse la pluralidad del Senado.

¿Por qué Noroña solicitó excluir al PAN de la Jucopo?

El pasado miércoles, Fernández Noroña solicitó por oficio excluir temporalmente al PAN de la JUCOPO, acusando a la bancada blanquiazul de una "conducta permanente de injurias, provocaciones y sabotaje" durante las sesiones del Pleno.

López Hernández, sin embargo, rechazó la solicitud con base en la ley, argumentando que la ley orgánica del Congreso y el reglamento del Senado garantizan la representación de todos los grupos:

"La atiendo, le daré respuesta por escrito... pero es imposible darle cumplir de manera afirmativa a su petición por una simple y sencilla razón: en el caso de la Junta de Coordinación Política en la ley orgánica del Congreso de la Unión y en el reglamento al interior del Senado claramente señala que la representación de la pluralidad en el Senado se da en el seno de la Jucopo".

Adán Augusto López senador de #Morena dijo que no procede la petición de Fernández Noroña sobre no permitir al #PAN que participe en las reuniones de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. pic.twitter.com/aJ7LNLMq4v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025

El coordinador morenista fue enfático al señalar que el presidente de la Jucopo "no tiene facultad (...) para desconvocar o para no convocar o para negarle al representante de un grupo parlamentario la participación" en las sesiones.

López Hernández delega responsabilidad de conducta a cada legislador

López Hernández reconoció la postura política de Noroña, pero mantuvo una posición institucional, delegando la responsabilidad de la conducta de cada legislador a su respectivo coordinador.

El legislador de Morena dijo que los insultos, el uso de megáfonos y la civilidad en las sesiones depende de cada legislador, aunque matizó que estos incidentes "no pasan más allá".

"Yo no puedo responder por los integrantes de los otros grupos parlamentarios ni debo hacerlo, porque yo represento prácticamente a todos los grupos parlamentarios. Yo soy el encargado de la coordinación política entre ellos. Cada coordinador será el responsable del actuar de cada grupo en su totalidad," declaró.

De esta manera, Adán Augusto López "bateó" la solicitud de su compañero de bancada, manteniendo al PAN en el órgano encargado de construir los acuerdos y definir la agenda legislativa del Senado.