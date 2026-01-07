Tras larga espera, confirman a Gertz Manero como embajador en Gran Bretaña

Tras meses de espera, rumores de pasillo y silencio oficial, finalmente, se confirmó el destino de Alejandro Gertz Manero. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este miércoles el destino del exfiscal General de la República , quien dejó el cargo para convertirse en el nuevo embajador de México en Gran Bretaña.

La confirmación llega tarde, luego de semanas en las que la salida del Fiscal fuera un hecho, pero sin que el Gobierno Federal aclarara a dónde iría o por qué se retrasaba el anuncio.

Durante la conferencia mañanera , la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la demora en el anuncio oficial no fue por falta de decisión, sino por los tiempos diplomáticos del gobierno británico.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein informó que el exfiscal General de la República, Alejandro #Gertz Manero asumirá el cargo de embajador de México en Gran Bretañahttps://t.co/5OfwikbZ4G pic.twitter.com/L3rcr1vgkU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

"Lo puedo ya decir, porque ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña, sí... a Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría, luego les damos la fecha…”, señaló Sheinbaum.

Cabe señalar que actualmente la embajadora en esa nación es Josefa González Blanco, quien se espera que salga del puesto en los próximos días.

¿Por qué Gertz Manero salió como fiscal de la FGR?

En conferencias mañaneras pasadas, la presidenta afirmó que le había ofrecido al ahora exfiscal ser representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. "Ya pronto vamos a decidir a dónde. Se va a ir porque tiene que haber un proceso de la secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse, pero aceptó el fiscal".

Esto fue desde finales de noviembre de 2025, saliendo del puesto dos años antes de que concluyera su periodo. Fue a principios de diciembre cuando Ernestina Godoy fue avalada por el Senado Mexicano como nueva titular de la FGR. Estará en el cargo por nueve años.

Cabe destacar que desde el anuncio de su renuncia hasta el nombramiento como embajador de México en Inglaterra, el exfiscal Gertz Manero no se ha pronunciado al respecto.