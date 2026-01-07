Los temas clave de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum este miércoles 7 de enero

"Ayer pregunté a Pemex, pero no se está enviando más petróleo del que se ha enviado históricamente. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones: una son contratos, una es ayuda humanitaria. Entonces es un envío histórico, se ha hecho a la isla y ahora es parte del contrato como de la ayuda humanitaria", dijo.

Asimismo, la presidenta refirió que tras lo ocurrido en Venezuela, México se volvió un proveedor importante, antes era Venezuela.

