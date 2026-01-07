Los temas clave de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum este miércoles 7 de enero
Este miércoles 7 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Mañanera de Sheinbaum hoy en vivo: Los temas clave de este 7 de enero
Alejandro Gertz Manero a la embajada de México en Gran Bretaña
La presidenta dio a conocer que el exfiscal Alejandro Gertz Manero será enviado a la embajada de México en Gran Bretaña, aunque refirió que todavía tenía que ser aprobado por el Senado.
"Es parte del contrato y la ayuda que se ha venido dando históricamente", sobre el envío de petróleo a la dictadura de Cuba
"Ayer pregunté a Pemex, pero no se está enviando más petróleo del que se ha enviado históricamente. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones: una son contratos, una es ayuda humanitaria. Entonces es un envío histórico, se ha hecho a la isla y ahora es parte del contrato como de la ayuda humanitaria", dijo.
Asimismo, la presidenta refirió que tras lo ocurrido en Venezuela, México se volvió un proveedor importante, antes era Venezuela.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.