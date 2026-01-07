México en el lugar 124: El país más peligroso de América para ser periodista, según RSF 2025

Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) confirma un panorama desolador: nuestro país ha descendido tres posiciones más, ubicándose en el lugar 124 de 180, superado por naciones como Nigeria, Mali o Sudán del Sur. Tan solo en 2024 se encontraba en el lugar 121 y actualmente la situación está catalogada como "difícil". El país registra la cuarta mayor caída del indicador económico en Latinoamérica.

La violencia no es el único enemigo. Según el informe , México enfrenta una creciente fragilidad en su ecosistema mediático, registrando la cuarta mayor caída en el indicador económico de toda Latinoamérica.

Freedom of the Press Worldwide 2025



1. Norway🇳🇴

2. Estonia🇪🇪

3. Netherlands🇳🇱

4. Sweden🇸🇪

5. Finland🇫🇮

6. Denmark🇩🇰

7. Ireland🇮🇪

8. Portugal🇵🇹

9. Switzerland🇨🇭

10. Czechia🇨🇿

11. Germany🇩🇪

12. Liechtenstein🇱🇮

13. Luxembourg🇱🇺

14. Lithuania🇱🇹

15. Latvia🇱🇻

16. New Zealand🇳🇿

17.… pic.twitter.com/FOI3tM7v7G — Informal Economy (@EconomyInformal) January 6, 2026

Seguridad: El indicador de la vergüenza

Aunque la clasificación general coloca a México en el sitio 124, el desglose de los indicadores revela la verdadera magnitud de la tragedia. En el Indicador de Seguridad, México se desploma hasta el lugar 163, una zona reservada habitualmente para países en guerra.

Esto ratifica que ejercer el periodismo en territorio mexicano sigue siendo una profesión de alto riesgo, donde la impunidad y la violencia criminal dictan la pauta.

La asfixia económica: La otra mordaza

RSF destaca que el periodismo en América enfrenta una crisis estructural. El colapso de los modelos económicos tradicionales ha dejado a las redacciones vulnerables.



Sin dinero no hay independencia: La falta de recursos obliga a muchos medios a "ponerse al servicio de intereses políticos o comerciales" para sobrevivir.

La falta de recursos obliga a muchos medios a "ponerse al servicio de intereses políticos o comerciales" para sobrevivir. Autocensura: En entornos hostiles como el mexicano, callar se convierte en un reflejo de supervivencia.

En entornos hostiles como el mexicano, callar se convierte en un reflejo de supervivencia. Desiertos informativos: Mientras los ingresos migran a plataformas tecnológicas, los medios locales desaparecen, dejando vacíos que son llenados por propaganda y desinformación.

América en retroceso por autoritarismos

México no está solo en esta caída; el continente entero ve debilitada su libertad de prensa. El sótano de la lista: Nicaragua, en el 172, se hunde como el peor país de la región, superando incluso a Cuba en el lugar 165 y Venezuela , que se encuentra en la posición 160, donde el periodismo independiente ha sido prácticamente erradicado por el régimen Ortega-Murillo.

