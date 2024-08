¡Boda a la vista! Adele confirma su compromiso; conoce quién es su prometido

¡El secreto mejor guardado! La cantante británica Adele ha sorprendido al mundo con un anuncio que ha dejado a todos boquiabiertos. Pese a que la artista de 36 años siempre ha sido muy reservada en cuanto a su vida personal, esta vez compartió una noticia que ha llenado de alegría a sus fans. Con una sonrisa radiante, confirmo su compromiso con Rich Paul a mitad de un concierto.

Así fue como Adele confirmó su compromiso con Rich Paul

¿Una noticia inesperada? El gran aviso fue revelado durante un concierto de Adele en Alemania. Cuando, en medio de la euforia, uno de sus admiradores le pidió que se casarán; sin embargo, la respuesta de la intérprete de ‘Set Fire To The Rain’ dejo a más de uno sorprendido, porque dijo: “No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar. Así que no puedo”. Fue así como ante cerca de 80 mil asistentes, la cantante confirmó que dejaría oficialmente la soltería.

Cabe destacar que aunque la boda de la cantante y el empresario deportivo no ha sido confirmada, algunos medios internacionales aseguran que podría celebrarse antes del nuevo disco de Adele.

La historia de amor entre Adele y su prometido Rich Paul

¡Flechazo! Según las propias palabras de Adele, conoció a su prometido en una fiesta organizada por un amigo que tenían en común. Desde el primer momento hubo una conexión especial entre ellos, lo que rápidamente evolucionó en algo más serio porque tiempo después pudimos ver las primeras imágenes sobre el nacimiento de un nuevo romance. Fue en un partido de baloncesto, donde se le vio a la parejita muy cercana y cariñosa. Lo demás fue historia porque la artista británica compartió una foto en sus redes sociales junto a Rich Paul, confirmando así su relación de manera oficial.

Al principio, la pareja prefirió mantener su relación en privado, lejos de los focos mediáticos, solo dejando ver que se apoyan el uno al otro en sus respectivas carreras, siendo un pilar fundamental en sus vidas. Ahora, Adele, por fin, confirmó su compromiso con Rich Paul.