Kaylee Muthar, una adicta que se arrancó los ojos por sobredosis de metanfetamina
Como si se tratara de una película de terror y al más puro estilo de Quentin Tarantino, Kaylee Muthart se arrancó los ojos tras sobredosis de metanfetamina.
Kaylee Muthart, una adicta a la metanfetamina llegó a lo más profundo de su adiccion cuando literalmente se arrancó los ojos durante un lapso de psicosis bajo efectos de una sobredosis de metanfetamina.
Ella cuenta que en medio de una alucinación que tuvo tras una sobredosis de metanfetamina, esta chica se arrencó los ojos, luego de una discusión con su madre debido a que esta la quería internar.
Ahora ella cuenta su desgarradora historia, luego de que tocó fondo de una manera espeluznante y la comparte con el objetivo de crear conciencia acerca del peligro de consumir sustancias nocivas.
Kaylee Muthart se arrancó losa ojos luego de una sobredosis de metanfetamina
A sus 17 años, Kaylee Muthart fue diagnosticada con arritmia y bipolaridad, situación que le generó una fuerte depresión que la sumió en el alcoholismo y en una adicción a sustancias nocivas, principalmente metanfetamina.
Muthart tuvo un ataque psicótico por una sobredosis de metanfetamina luego de haber discutido con su mamá porque esta la quería internar en una clínica para que se le atendieran sus problemas de adicción.
Esto sucedió hace un par de años cuando Kaylee Muthart tenía tan solo 17 años de edad, ella bebía en exceso, además de que profundizó su experiencia en el consumo de drogas. Esta chica que estaba sumergida en una depresión severa, optó por probar la metanfetamina y poco a poco fue cayendo en una peligrosa espiral hasta en un "pasón", terminó sacándose los ojos.
Durante una tarde del 6 de febrero del año 2018, luego de consumir una dosis peligrosa de metanfetamina, la chica que se caracteriza por ser extremadamente religiosa, efectuó "un sacrificio", según ella para salvar a la humanidad.
Como si se tratara de una película de terror o una del mismísimo Quentin Tarantino, Muthart se arrancó los ojos. Lo hizo frente a una iglesia de Anderson en Carolina del Sur.
¿Cómo es una sobredosis de metanfetamina?
Una sobredosis de metanfetamina puede provocar un ataque cardíaco, irregularidad o parada de los latidos, además de dificultad respiratoria y emperatura corporal muy alta.
Ella alucinó sobre el fin del mundo y al considerarse una persona muy religiosa, decidió hacer un sacrificio para salvar a la humanidad, por lo que decidió arrancarse los ojos.
Kaylee Muthart asegura que: "Creo que las drogas aminoraron el dolor". Esta ateradora escena fue presenciada por otra chica quien se encontraba trabajando en la iglesia local y de hecho esa chica fue quien llamó a los servicios de emergencia.
Aún así, los paramédicos ya no pudieron hacer nada para salvar los ojos de Kaylee Muthart , lo único que pudieron fue evitar que se dañara el nervio óptico.
5/5 Una persona adicta a la metanfetamina cada vez necesita una mayor dosis para lograr el efecto que busca, El placer que produce esta sustancia, hace que su consumidor quiera consumir más antes de que se baje su efecto, lo cual con frecuencia lleva a sobredosis #SaludPública pic.twitter.com/MOVO3AtVYV— Reporte Global (@RadioReporte) March 7, 2023