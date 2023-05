¿Por qué se autolesionan las personas?, el síndrome de Cutting, síntoma de depresión severa

Desde temprana edad, mucha gente puede comenzar con una serie de problemas con el manejo de sus emociones, de hecho algunas de ellas comienzan con las llamadas autolesiones no suicidas también se les conoce como el síndrome de Cutting, y podría ser síntoma de una depresión severa.

Se trata de una conducta en la que por lo general, una persona busca lastimarse debilberadamente, aunque sin la finalidad o el deso de terminar con su vida. Ricardo Alvarado, médico psiquiátra, señala que: “Una de cada mil personas puede presentar este tipo de conductas”.

El Síndrome de Cutting es el acto de autolesionarse con el objetivo de alterar un estado de ánimo, de terminar con un estado de confusión emocional o en su defecto, de aliviar una situación que implique estrés infligiéndose un daño físico en culaquier parte del cuerpo.

Estas autolesiones pueden ir desde cortes, picaduras, golpes y hasta quemaduras. Las personas que se autolesionan pueden tener diversos motivos entre los que se destaca: sentir mucho enojo, ansiedad y tristeza.

Sin embargo, este comportamiento solo es la “punta del Iceberg”, el psiquiatra Alvarado agrega que: “En una cuarta parte de quién lo hace, además cursa con un trastorno mental”.

Los especialistas aseguran que el comportamiento de las autolesiones no suicidas, podría ser un síntoma de otras enfermedades como el trastorno límite de la personalidad, la ansiedad y hasta de una depresión.

Las personas pueden pasar muchos años y la vida entera en una lucha para evitar lastimarse. Y aunque algunas de sus lesiones ya no sean visibles, algunas de las cicatrices las llevan por dentro.

Para ayudar a estas personas, especialistas recomiendan primero: mantener la calma. Después de sebe de buscar un acompañamineto psicológico que podría ser complementado con un tratamiento farmacológico.

Dwayne Johnson “La Roca”, hombre que lucha contra la depresión

El actor de Hollywood Dwayne Johnson, popularmente conocido como “La Roca” es un hombre que ha luichado contra la depresión, precisamente fue gracias a sus hijos que encontró la fortaleza de su vida.

Aunque se trata de un hombre exitoso, el actor ha revelado que su vida no siempre es color de rosa y que a lo largo de la misma, ha sufrido de varios episodios de depresión. Él se sintió deprimido por primera vez cuando se encontraba en la Universidad de Miami y se lesionó el hombro, situación que le impidió jugar en el equipo de Futbol Americano.

Durante una participación en el podcast “The Pivot”, “La Roca” explicó que: “Años después, volví a pasar por eso cuando me divorcié. No sabía lo que era. Años después, alrededor de 2017 más o menos, pasó un poco. Sabía lo que era en ese momento y, afortunadamente, en ese momento, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme y decir: -Sabes, me siento un poco tambaleante ahora. Tengo una pequeña lucha sucediendo. Veo un poco de gris y no el azul-”.

El actor agregó que su “salvación” durante aquellos episodios de depresión han sido sus hijas, “si estás pasando por tu propia versión de bienestar mental que se está convirtiendo en un infierno mental, habla con alguien. No se puede arreglar si mantienes ese dolor adentro”.

La Roca le aconseja a otros hombres y mujeres acerca de que hablen acerca de sus problemas.