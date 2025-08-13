¿Necesitas tu acta con código QR? Así puedes obtenerla fácilmente y cuánto cuesta

A partir de este año, todas las actas de nacimiento en México cuentan con un código QR que refuerza su autenticidad y permite su validación en trámites legales. Si necesitas obtener tu documento, esta es la forma más segura y rápida de hacerlo. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) explicamos cuánto cuesta el acta de nacimiento en tu estado y te damos el paso a paso para tramitarla en línea desde la comodidad de tu casa.

Este nuevo formato busca agilizar el proceso, aumentar la seguridad y facilitar la verificación en línea, eliminando la necesidad de trámites presenciales en la mayoría de los casos.

¿Para qué sirve el nuevo código QR en el acta de nacimiento?

El nuevo formato del acta de nacimiento 2025 integra un código QR que cumple dos funciones clave para tu seguridad y la de tus documentos:



Autenticidad del documento , el QR permite verificar que el acta es oficial, evitando fraudes o falsificaciones.

, el permite verificar que el acta es oficial, evitando fraudes o falsificaciones. Acceso rápido a la información, cualquier institución o persona autorizada puede escanearlo desde un dispositivo móvil para validar los datos en cuestión de segundos.

Contar con un acta de nacimiento actualizada es indispensable para trámites como la obtención de identificaciones oficiales, inscripciones escolares, juicios civiles o registros notariales, por lo que su verificación segura es una ventaja enorme.

Paso a paso: ¿Cómo solicitar el acta de nacimiento con código QR en línea?

El trámite para el acta de nacimiento es completamente digital y está disponible las 24 horas del día en el portal oficial del Gobierno de México. Sigue estos pasos para obtener tu acta de nacimiento en línea en pocos minutos:



Accede al portal oficial a través de la página: www.miregistrocivil.gob.mx. Proporciona tus datos, utiliza tu CURP para buscar el acta. Si no lo tienes a la mano, puedes buscar el documento con tus datos personales y los de tus padres. Verifica tu información, revisa que todos tus datos personales, así como los de tus padres o de la persona que te registró, sean correctos. Realiza el pago, el costo del acta varía según tu estado. El sistema te indicará el monto y te permitirá realizar el pago en línea de forma segura. Descarga tu acta, una vez aprobado el pago, podrás descargar tu acta de nacimiento digital en formato PDF código QR.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento con código QR en tu estado en 2025?

El precio del acta de nacimiento varía según la entidad federativa donde fuiste registrado. A continuación, te mostramos la lista de costos del acta de nacimiento 2025 para que sepas exactamente cuánto pagarás por tu documento:

